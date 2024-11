Reggio Calabria, l’INPS si avvicina ai cittadini con il Rendiconto Sociale

StrettoWeb

Il Comitato Provinciale e la Direzione provinciale dell’INPS di Reggio Calabria, con il supporto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ha predisposto il Rendiconto Sociale provinciale dell’anno 2023, che sarà presentato alla cittadinanza il prossimo 8 novembre alle ore 9.30 presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale della città.

La presentazione del Rendiconto non è solo un momento di condivisione di informazioni e conoscenze; rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il dialogo e la collaborazione fra l’Istituto e i molteplici interlocutori presenti sul territorio: Istituzioni, enti pubblici locali, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, associazioni, enti di Patronato e intermediari accreditati.

A portare i saluti ci saranno il Sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Direttore del Museo che ospiterà l’evento, Fabrizio Sudano, e il Direttore regionale dell’INPS Calabria, Giuseppe Greco. L’intervento introduttivo sarà curato dal presidente del Comitato provinciale, Michele Brilli, mentre la relazione sul rendiconto è affidata alla direttrice provinciale della sede INPS reggina Elisa Maria Spagnolo. Interverranno l’europarlamentare Giuseppina Princi, il Presidente della CCIAA, Antonino Tramontana, l’Avvocata esperta di questioni di genere, Lucia Lipari, e le parti sociali.

La presentazione del Rendiconto Sociale dell’INPS in ambito provinciale è un momento di straordinaria importanza, un’occasione cruciale per dimostrare con forza il livello di accountability raggiunto dalla Direzione provinciale di Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di mettere in luce il “valore pubblico” che viene generato quotidianamente grazie a un impegno costante e ininterrotto verso il sociale, sottolineando quanto sia fondamentale il servizio pubblico come pilastro della nostra comunità. Inoltre sarà un’occasione preziosa per ascoltare, dialogare e confrontarsi con tutti gli stakeholder dell’Istituto, promuovendo una partecipazione attiva e costruttiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.