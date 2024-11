Reggio Calabria, il 7 novembre l’inaugurazione di “Nido di latte” | INFO

StrettoWeb

Il prossimo 7 novembre alle ore 11.00, presso il Consultorio Familiare “Gebbione” dell’ASP di Reggio Calabria verrà inaugurato “Nido di latte” uno spazio destinato ai genitori e bimbi per il momento dell’allattamento, del cambio pannolino, del gioco e della lettura.

Questo spazio, allestito con beni donati dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora nell’ambito del progetto associativo “Ci prendiamo cura di te”, verrà inaugurato dalla dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale ASP di Reggio Calabria, dal dott. Sandro Giuffrida, Direttore Sanitario ASP di Reggio Calabria, dal dott. Antonio Alvaro, Coordinatore dei Consultori Familiari ASP di Reggio Calabria, dalla dott.ssa Angela Suni, Ostetrica del consultorio Familiare “Gebbione” e dalla dott.ssa Simona Argento, Presidente dell’Associazione Pandora.

“L’ASP di Reggio Calabria promuove con convinzione e determinazione lo sviluppo di punti allattamento come “Nido di latte” in piena aderenza ai principi sostenuti da UNICEF – dichiara il Direttore Generale, Lucia Di Furia – poiché questi spazi dedicati costituiscono un concreto strumento attraverso il quale veicolare un cambiamento culturale per sensibilizzare la popolazione sui benefici di stili di vita salutari sin dai primi giorni di vita. Cambiamento che richiede un ruolo proattivo da parte di tutti i soggetti del territorio a sostegno di buone pratiche e l’istituzione di alleanze che spesso trovano realizzazione grazie alla sensibilità degli amministratori e degli operatori. Siamo lieti che l’Associazione Pandora abbia accolto questo stimolo, traducendolo concretamente nell’apertura di questo nuovo spazio”.

“Lo spazio “Nido di latte” – dichiara il dott. Antonio Alvaro, Coordinatore dei Consultori Familiari ASP di Reggio Calabria – valorizza la mission del Consultorio Familiare che da sempre privilegia nell’erogazione del servizio l’area della maternità e della neo genitorialità ed ha sostenuto negli anni la sensibilizzazione delle mamme all’allattamento materno. La predisposizione di uno spazio allestito presso il Consultorio rappresenta un’ulteriore opportunità di innesto nel territorio e di vicinanza con le donne che vivono l’esperienza della maternità e possono trovare un punto di riferimento di accoglienza e supporto multiprofessionale all’interno del Consultorio anche per ciò che concerne l’allattamento materno”.

“Questo spazio che ho fortemente voluto – dichiara la dott.ssa Suni, Ostetrica del predetto Consultorio – rappresenta un gesto di particolare attenzione per i neogenitori, come avviene con i corsi di accompagnamento alla nascita e alle donne/mamme che si affidano al personale del Consultorio Familiare, per affrontare il susseguirsi delle fasi di crescita del bambino. Da subito sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in un ambiente riservato e accogliente, pensato per offrire la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa”.

“Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile – dichiara la dott.ssa Simona Argento, Presidente dell’Associazione Pandora -. É difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Questa iniziativa promuove una diversa cultura di welfare con una visione più “family-friendly” e con uno sguardo orientato alla genitorialità ma anche alla denatalità. La scelta di favorire e sostenere concretamente, come associazione, l’apertura di questo spazio presso il Consultorio Familiare ci offre l’opportunità di avviare riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla co-genitorialità ma anche sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. Allattare non è solo compito delle donne: perché funzioni davvero occorre favorire una rete sostenuta da scelte politiche e sociali, famiglie, comunità attive, luoghi di lavoro e servizi sociosanitari”.

All’inaugurazione sono invitate tutte le future neomamme, le mamme, i futuri genitori, nonni, caregiver, associazioni e tutti coloro che promuovono l’allattamento e l’accoglienza della mamma e del bambino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.