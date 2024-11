Reggio Calabria: il 30 novembre scade il pagamento del saldo Tari 2024

StrettoWeb

Hermes Servizi Metropolitani S.r.L. di Reggio Calabria ricorda ai contribuenti che “giorno 30 novembre c.a. scade il pagamento del saldo Tari 2024. Il saldo è pari al 25 % di quanto dovuto, quantificato sulla base dell’importo annuo complessivo. Se il contribuente non avesse ricevuto l’avviso, può scaricarlo accedendo alla propria area riservata. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro il 30 novembre, l’amministrazione procederà con le azioni esecutive necessarie per il recupero del credito, con l’applicazione di sanzioni e interessi”.

