Reggio Calabria, “Abbraccio di Speranza” fra il De Amicis Bolani e il Garante Stanganelli | INFO

Giovedì 21 novembre 2024 alle 10:00, presso la sala multimediale dell’Istituto De Amicis Bolani di Reggio Calabria, la Compagnia delle Stelle con Anna Maria Stanganelli, Garante della salute della Regione Calabria, con Paola Serranò oncologa, dialogherà con i ragazzi della scuola, per celebrare la giornata dei diritti dell’infanzia e adolescenza e in particolare per i diritti dei bambini inguaribili che, affetti da malattie croniche e degenerative hanno diritto a cure speciali, a studiare, divertirsi e crescere come gli altri bambini.

Attraverso il dialogo e la lettura della “Lettera a Dougy “ di Elisabeth Kubler Ross, scritta per un bambino malato di cancro, i ragazzi potranno esplorare il tema della malattia e della morte senza paura, per comprendere meglio il senso della vita, una vita che acquista valore quando è ben vissuta e non sprecata.

