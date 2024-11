Fierce Woman Wellness: l’evento che pone al centro corpo, psiche e anima femminile | INFO

StrettoWeb

Cresce l’attesa per l’evento targato Fierce Woman, il formata ideato e curato da Laura Pizzimenti che pone al centro la donna e non solo – dal nome: “Wellness”- Benessere del corpo, della psiche, e per chi ce l’ha, dell’ anima. Se si ha un’anima infatti, occorre prendersene cura e farlo diventa necessario in un mondo dove anche l’anima a volte sembra in vendita.

L’appuntamento con il format è per mercoledì 13 novembre, ore 20.30 a Villa Genoese Zerbi, a Reggio Calabria. La genesi dell’evento ce la spiega proprio Laura Pizzimenti, da anni sempre in prima linea per creare appuntamenti dove i protagonisti sono la cultura e le personalità reggine che danno lustro alla nostra città

“In un mondo che oggi ti chiede di raggiungere canoni di una perfezione inesistente e la ricerca costante di una perfezione che fisiologicamente diventa irraggiungibile, – spiega Laura Pizzimenti -, si sente proprio la fatica che compie il corpo, ma anche che compiono mente e anima. Per questo motivo ho voluto parlare di un concetto di benessere che prima di tutto ha a cuore la persona e la sua umanità. Il mio concetto di Wellness è in realtà ‘la cura della vita stessa perché per viverla occorre prendersi cura di noi stessi. Ma come?, ci si chiede spesso. Occorre fare, prosegue, un percorso di conoscenza e accettazione di se stessi, di valorizzazione delle nostre attitudini e capacità facendosi affiancare lungo il cammino da professionisti che si occupano proprio di questo”.

Tutto ciò viene rappresentato in questo episodio di Fierce Woman attraverso le due madrine dell’evento ossia la psicoterapeuta Menita Crucitti e la geriatra Maria Grazia Richichi. Interverranno anche altre professionisti ossia il fisioterapista, posturologo, kinesiologo Manuele Messina, la farmacista Giovanna Gioffrè, la nutrizionista Simona Capano e poi spazio verrà dato alla musica come terapia emotiva e quindi al musicista & performer Rocco Marcianò.

La serata sarà presentata da Benvenuto Marra. Presente il dj set di Serena Vinacci e il reportage fotografico di Alfredo Muscatello e a tal proposito si ringrazia Cefip-form con Giada Germoleo.

