Reggio BiC a caccia della Coppa Italia: scontro al vertice contro il Santo Stefano

Macerata si prepara ad accogliere una sfida infuocata: Sabato 30 novembre, al PalaPrincipi, il Santo Stefano Kos Group, capolista del campionato di basket in carrozzina, affronterà la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, in un match cruciale per la qualificazione alla Coppa Italia. I reggini, reduci dalla vittoria contro Firenze, sono a un passo dal traguardo e una vittoria contro i marchigiani agevolerebbe loro le porte della competizione.

Coach Antonio Cugliandro, consapevole dell’importanza della posta in palio, ha preparato la squadra con doppie sedute di allenamento ad alta intensità per tutta la settimana. “Il Santo Stefano è una squadra che pressa forte su tutto il campo”, ha dichiarato Cugliandro, “ma noi dovremo essere bravi a rompere le loro catene difensive e imporre il nostro ritmo. Capitan Sripirom e compagni sono pronti a dare il massimo per conquistare questa vittoria fondamentale”.

La sfida si preannuncia avvincente e combattuta, con due squadre determinate a raggiungere l’obiettivo. Sripirom, capitano della Reggio BiC, sarà chiamato a guidare i suoi compagni verso un successo che significherebbe quasi certamente Final Four di Coppa Italia. Appuntamento quindi a sabato 30 novembre, alle ore 15:00, al PalaPrincipi di Macerata. Non mancheranno le emozioni in questo scontro al vertice che potrebbe ridisegnare la classifica del campionato di basket in carrozzina.

