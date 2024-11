A Reggio Calabria annullo filatelico speciale ed inaugurazione mostra documentale dell’U.N.U.C.I.

StrettoWeb

La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’U.N.U.C.I – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia presieduta da Nicola Pavone insieme al Gruppo Filatelico Numismatico U.N.U.C.I. Reggio Calabria presieduto da Pietro Cavò ha organizzato una mostra filatelica documentale sulla “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate” presso il salone di Poste italiane in via Miraglia 14 che sarà inaugurata il 4 novembre 2024 alle ore 11:45 da S. E. il Prefetto di Reggio Calabria al termine della cerimonia istituzionale a Piazza Italia.

All’iniziativa sono stati invitati a partecipare le Autorità civili, religiose e militari, i dirigenti scolastici, le Associazioni combattentistiche e d’arma, le Associazioni Culturali ed i cittadini. Sono previste, a richiesta delle Scuole interessate, visite guidate per gli studenti alla mostra che rimarrà aperta al pubblico dalle ore 9 alle 18 fino al 12 novembre 2024. Nella stessa mattinata dalle ore 9:00 alle ore 13:30 ci sarà all’interno del Salone l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane.

Per lo straordinario evento l’U.N.U.C.I. reggina ha realizzato 4 cartoline filateliche: la prima con il disegno del nostro socio artista prof. Alessandro Allegra “Silhoutte soldato italiano e bandiera” riportato anche nel bollo dell’ annullo filatelico insieme al logo dell’ Unuci reggina, la seconda il “Monumento ai Caduti” con il particolare del fante armato, la terza la “Chiesa di San Giorgio al Corso – Tempio della Vittoria – Chiesa degli Artisti”, l’ ultima la Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione della legge 1° marzo 2024, n. 27 “Istituzione della Giornata dell’ Unità nazionale e delle Forze armate”.

Il Ministro della Difesa Crosetto dopo l’approvazione della legge n. 27/2024 che conferma ufficialmente la nuova giornata commemorativa ha commentato: “Un giusto riconoscimento per chi serve l’ Italia con sacrificio e coraggio”. L’ art. 2 della legge sopramenzionata recita testualmente”… le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell’autonomia scolastica, possono promuovere ed organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell’ unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell’ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali”.

E’ necessario ricordare l’importante ruolo delle Forze Armate nella società non solo nel campo della difesa nazionale ma anche nelle operazioni di gestione delle emergenze e dell’ assistenza umanitaria oltre alle operazioni di protezione civile. Il 3 novembre 1918 fu firmato l’armistizio che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale e la resa dell’ impero austro – ungarico all’ Italia. Il 4 novembre, pur non essendo un giorno festivo, ci consentirà di ricordare episodi salienti e gesta eroiche dei nostri avi.

