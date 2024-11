Rassegne Corali Provinciali, importante evento a Reggio Calabria

StrettoWeb

Un altro grande evento di musica e cultura sabato 30 Novembre a Reggio Calabria. Anche per l’anno 2024 l’Organizzazione Cori Calabria (OCC) – l’Associazione regionale fondata nel 1993 e che raccoglie le realtà corali sacre e profane esistenti nella Regione Calabria – nella persona del suo Presidente, il M° Gianfranco Cambareri, ripropone la bella iniziativa delle “Rassegne Corali Provinciali OCC” per tutte e cinque le province del territorio calabrese꞉ è un’occasione non solo di musica e canto, ma soprattutto di incontro e condivisione per promuovere i valori che il canto corale promuove nella società contemporanea: unità, rispetto delle differenze, gioia nello stare insieme, pace universale, crescita musicale, crescita culturale del territorio.

L’evento per la provincia reggina è quest’anno promosso ed organizzato dall’Associazione Musicale Corale Polifonica “Mater Dei” di Reggio Calabria, e dalle sue direttrici artistiche Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro e si svolgerà sabato 30 Novembre 2024 proprio a Reggio Calabria, con la partecipazione di sei cori e circa 150 coristi provenienti dalla Città di Reggio Calabria e dall’area metropolitana. Ce ne sarà per tutti i gusti.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 i nostri Cori si alterneranno sulla Scalinata del Teatro Comunale F. Cilea per proporre il repertorio profano, che spazierà dal canto popolare alla rielaborazione di brani di musica leggera italiana ed internazionale. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà regolarmente all’interno della Galleria di Palazzo S. Giorgio, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sostenere le iniziative culturali del territorio. Dalle ore 19.00 nella accogliente Parrocchia di S. Giorgio alla Vittoria – Chiesa degli artisti sul Corso Garibaldi i Cori proporranno il loro repertorio sacro ed il concerto si concluderà con il brano a cori uniti.

Insomma, una manifestazione completa e variegata che vuole avvicinare i reggini al mondo corale, e che è sostenuta dalla rete nazionale FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali) e dal Ministero della Cultura.

