Rally di Taormina trionfale per la Scuderia “Phoenix”: il racconto della gara

Per rivendicare un ruolo storico pregiato, quello di una scuderia capace di vincere ben cinque edizioni del Rally Taormina solo nella storia recente, non poteva esserci soluzione migliore che vincere d’autorità con l’asso di cuori del team di Santa Teresa di Riva, il bicampione italiano Andrea Nucita, al top della splendida sfida sicula sulla Skoda Fabia di taglia R5, con Fabiano alla sua destra. Per la quarta volta quindi, grazie ad una gara imperiosa in cui non ha lasciato nulla ai concorrenti in vetta, il nome Nucita si iscrive all’albo d’oro di questo evento, dopo i tre memorabili successi in sequenza di Giuseppe Nucita, al timone del motor team.

Eccellente il contributo alla causa fornito dalla giovane e sempre performante coppia La Torre/Rappa, sontuosi nell’ acciuffare una terza piazza assoluta che risuona come una campana a festa. Bravissimi, ancora una volta. In classe S1600, Mignani/De Cló erano ottimi secondi di classe, ma si sono poi ritirati per un guasto. Colpo rimasto mestamente in canna. In classe Rally 4, Lo Conti/Marino hanno agguantato un brillante 3^ posto di categoria ed un pregevole undicesimo posto assoluto. Successo di classe A7 per Sturiale/Gentile, che si sono arrampicati fino ad un formidabile nono posto generale. Spostando il cursore sulla K10, Sofia/Lo Destro hanno centrato il successo e si sono concessi anche un 18esimo posto assoluto niente male. Sfortuna per Marra/Lo piano, costretti al ritiro. In Rally 4 R2, le due coppie omonime Furnari/Furnari e Varvaro/Varvaro non hanno anch’esse purtroppo visto la bandiera a scacchi della domenica. Sorte fortunatamente opposta per il duo Moschella/Alfano, che hanno prevalso nella loro classe al sabato, chiudendo poi terzi domenica, con tanto di posto 21 assoluto finale.

Guardando all’altro duo Saija/Saija, il loro positivo score è 4^ di classe e 31esimi assoluti. Passando alla A6, bellissima vittoria per Tamà/Stanca, perlopiù anche 22 esimi all’ultimo sventolio di scacchi di domenica sera. Podio importante anche in Rally 5 con Foscolo/Molica, bravi a costruirsi un bel terzo posto di classe ed un 23esimo assoluto. In N2, Sparacino/Pepe hanno chiuso quarti di divisione e 37^ assoluti, mentre Pellegrino/Augliera si sono fermati al settimo posto di classe ed al 33esimo generale. La coppia Frontaurea/Scarci invece, non è andata oltre l’ottava piazza di classe. Grande prestazione ma senza vittoria in Racing Start 1.6 Plus per Venuti/Triolo, che dapprima dettavano il ritmo ma erano poi costretti ad uno sfortunato ritiro. Peccato.

Da applaudire anche il secondo posto di classe di Fragale/Triolo, al posto 26 assoluto all’epilogo del Rally Taormina. Un bilancio da Master Class quello del team capitanato da Giuseppe Nucita, che con la forza dei grandissimi risultati centrati d’autorità in una delle gare più attese e ambite della stagione, ha mostrato una volta di più di aver assemblato un roster completo e competitivo in ogni classe, gruppo, raggruppamento e percorso. Tutto ciò che serve insomma, per chiudere un’altra stagione col segno + da consegnare alla propria lunga e brillante, storia di MotorSport.

