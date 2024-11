Qualità ed esperienza per la OmiFer Palmi: ritorna Matteo Paris

StrettoWeb

“Sono contento di essere tornato qui a Palmi dove mi sono sempre sentito a casa“. Si arricchisce la batteria di palleggiatori della OmiFer con il ritorno a Palmi del registra classe ’83 Matteo Paris. Per lui divisa n.11 ed un bentornato nella famiglia della Franco Tigano dove ha già militato nella stagione 2021/2022 in serie A3 con i galloni di capitano.

Palleggiatore di grande esperienza, Paris è pronto a dare ancora una volta il massimo per la squadra. La dirigenza conosce bene la sua grinta, il suo talento e le sue qualità, ed è per questo che ha deciso di affondare il colpo certa che saprà dare il suo contributo alla causa della OmiFer Palmi chiamata a risalire la china dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

“Ho trovato una società molto migliorata, salita di livello sotto tutti i punti di vista. Sono contento di poter dare il mio contributo per la squadra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Carbone e non ci ho pensato due volte a tornare qui a Palmi appena c’è stato bisogno del mio contributo. Quello che cercherò di fare è di mettere un po’ di tranquillità e risollevare il morale della squadra. Siamo un bel gruppo dedito al lavoro e questo è molto importante. Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio carisma. Arrivo con grandissima umiltà, sarò subito a lavoro per rimettermi in pari con i miei compagni e sarò a disposizione di tutti per aiutare la squadra in questo campionato“.

Paris è il primo rinforzo che il presidente Pino Carbone mette a disposizione del neo coach Jorge Cannestracci che guiderà da questa settimana il team calabrese. Nell’ultima stagione Paris ha difeso i colori dell’Abba Pineto in serie A2 e può vantare dalla sua una lunga carriera lunga ben 10 stagione di cui 3 in serie A1, 5 in serie A2 e 2 in serie A3 per un totale di 256 incontro disputati. Numeri che confermano, qualora ce ne fosse bisogno, l’esperienza e al contempo la qualità del nuovo rinforzo in casa OmiFer.

Prima dell’esperienza a Palmi nel 2021, Paris aveva disputato un biennio nella serie A degli Emirati Arabi, mentre in precedenza in serie A1 si era distinto tra le fila della Gas Sales Piacenza, Castellana Grotte e Perugia. Tra i trofei sollevati in carriera una Coppa Italia A2, un Campionato A2 (play off), una Coppa Italia A3 e una Supercoppa A3.

