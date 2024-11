Proposta di legge regionale per istituire il Registro dei pazienti diabetici in Calabria

StrettoWeb

Giovedì 14 novembre 2024, alle ore 16:30, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, i locali del Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella ospiteranno la presentazione della proposta di legge “Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria“, iniziativa del Consigliere Regionale Domenico Giannetta.

Il Garante della Salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli illustrerà la proposta per il rinnovo dei piani terapeutici per i pazienti diabetici. Presenti gli interventi di Santo Caridi (già Direttore Sanitario ASP Reggio Calabria), Gaudenzio Stagno (Dirigente medico, specialista in diabetologia), Associazione Diabaino Vip dello Stretto, Associazione AGD prof. Renato Caminiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.