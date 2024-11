StrettoWeb

Pro Loco Reggio Sud presente alla nona tappa del tour “Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Aspromonte Trails. “Grazie al suo presidente Antonio Giordano per averci coinvolto nella collaborazione per la promozione dell’evento sportivo, didattico, culturale ed enogastronomico, presso la Città di Reggo Calabria che ha ospitato l’evento con il patrocinio gratuito, si ringrazia per l’interessamento il delegato allo sport Giovanni Latella”.

“Grazie ad Antonio, istruttore nazionale di fitwalking metodo Damilano, per aver guidato il gruppo e per tutte le indicazioni tecniche circa la “disciplina sportiva del Fitwalking ”e tutte le indicazioni sportive salutistiche associate. Ringraziamo per averci dato spazio di poter divulgare, attraverso la nostra presidente Concetta Romeo, le informazioni sulle attività svolte in 13 di associazionismo, come le “buone pratiche”, attraverso l’esempio e la sensibilizzazione che svolgiamo nei tanti ambiti : quali la tutela sull’ambiente, la promozione delle attività culturali, materiali ed immateriali, il recupero delle tradizioni, le attività sportive che attraversano diversi luoghi del nostro territorio, promuovendo la storia, le arti, le eccellenze personali e locali. Attività associate alla promozione del buon cibo, che crea salute e benessere assieme allo sport praticato all’aria aperta”.

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, assieme alle nostre due associazioni, rendendo possibile la buona riuscita dell’evento:

Al dott Salvatore Borrelli del “Giardino di Eracle”, per tutte le indicazioni mediche sulla “Fisiologia del Benessere ”;

all’Avv Ezio Pizzi presidente del Consorzio della tutela per il Bergamotto di Reggio Calabria, che ci ha offerto dei dolcetti a base di Bergamotto, per averci informato su tutte le tappe che le varie certificazioni DOP ed IGP con i loro iter che daranno sempre più importanza all’ riconoscimento del nostro “oro verde” il principe degli agrumi “il bergamotto di Reggio Calabria ed i suoi molteplici effetti benefici sulla salute, sulla cura, in tutti gli ambiti in cui sia il frutto, la scorza, la polpa, l’essenza sono ormai entrati in tutti i mercati internazionali grazie ai suoi diversi utilizzi.

Al dott Nino Benestare esperto di ginnastica psicofisica dello Yoga, per le informazioni della disciplina.

Si ringraziano le nostre aziende del territorio della zona sud, che ci hanno dato modo di realizzare la degustazione. Aziende sempre disponibili nei confronti della nostra Pro Loco, quali: il Panificio Malara di Pellaro per aver offerto a tutti i partecipanti il loro “pane dello stretto”: il pane “buono” a filiera corta, grani di tre varietà autoctone bio: Maiorca, Senatore Cappelli, Segale. Il Chicco macinato per intero e lievito madre. Grazie ai fratelli Malara Giuseppe e Simone, figli di Paolo Malara e proprietari di generazione in generazione del Panificio Biscottificio Malara a Pellaro. Il pane è stato regalato e degustato assieme a della marmellata al bergamotto.

Altro prodotto degustato da tutti i partecipanti è stata la “Bergamottata” una bevanda analcolica naturale a base di Bergamotto di Reggio Calabria, offerta una bottiglia, oltre ad essere stata degustata da tutti i partecipanti durante il buffet. Si ringrazia l’azienda Friberga di Capo d’armi Motta San Giovanni ed il suo proprietario Salvatore Friscia per la sempre disponibilità e per la degustazione gratuita del prodotto.

Si ringrazia il Bar Tabacchi di Latella Giovanni, per la disponibilità ad ospitare l’evento, mettendo a disposizione il servizio ed i tavoli affinché si potesse realizzare il buffet per la degustazione dei nostri prodotti offerti dalle sopracitate aziende locali, presso il loro bar sito difronte la stazione lido, luogo di arrivo della camminata sportiva che è partita dal Parco Urbano del Tempietto di Reggio Calabria. Grazie a tutti i partecipanti. Luoghi meravigliosi come la nostra Via Marina di Reggio Calabria si prestano a questi eventi nati per promuovere lo sport, la salute, il buon cibo, la promozione del territorio. Che uno dei più belli d’Italia. Sinergie associative che creano promozioni turistiche e sportive”.

