Primo mondiale di Pizza Contemporanea, trionfano i reggini: protagonista anche un 15enne

Il 26 e il 27 novembre si è svolto a Crispiano, in provincia di Taranto, il 1° campionato del mondo di pizza contemporanea. Hanno partecipato alla manifestazione più di 200 concorrenti, provenienti da tutta l’Italia, che si sono dati battaglia nelle varie categorie. La realtà reggina World Pizza Academy, presieduta da Santo Bruzio, continua ad affermarsi trionfando sui podi più alti.

A vincere Orsola Pizzichemi, che ottiene il primo posto e diventa campionessa del mondo di pizza gourmet e conquista anche il terzo in pizza senza glutine. Federico Spinella è campione del mondo di freestyle e ottiene il secondo in pizza veloce. Pietro Mesiano è campione del mondo in pizza dessert, con la sua pizza panettone. Maduca Sovis, detto Kekko, già campione al Dolomiti Cup, ha conquistato il secondo posto in pizza chef. Il presidente dichiara: “il nostro orgoglio è Antonino Caccamo, che a soli 15 anni conquista il primo posto come pizzaiolo emergente”.

Non fa parte di World Pizza Academy, ma è reggina (trapiantata a Taranto) e ha già ottenuto importanti premi, Mary Zumbo è arrivata 3ª con una semplice pizza marinara nella categoria napoletana. Un trionfo di reggini, dunque.

