Prima volta in Calabria per la violinista giapponese Kimura

Doppio appuntamento per la 44esima stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, ideata da Fernando Romano e Maria Rosa Romano della Beethoven Acam. Domenica 24 novembre, alle ore 19.00, all’Auditorium Pertini di Crotone si esibirà, per la prima volta in Calabria, la violinista giapponese Wakana Kimura. Ad accompagnarla quattordici elementi dell’Orchestra “O. Stillo”, diretta dal Maestro Fernando Romano.

Wakana Kamura ha iniziato a suonare il violino all’età di quattro anni, attualmente studia all’Università per la Musica e le Arti Interpretative di Vienna, con il professor Lothar Strauß. Nonostante la sua giovane età, 23 anni, ha già vinto numerosi premi, dal concorso internazionale “Forum Musikae” nel 2019 al 41esimo concorso internazionale di violino “Maestro Rodolfo Lipizer” nel 2022; nel 2023 ha vinto il concorso “Stefanie Hohl” ed è risultata tra i finalisti del concorso di violino “Carl Flesch”, nel 2024 tra i finalisti del prestigioso “Premio Paganini”.

Quello di domani sarà un concerto di altissimo profilo, nel programma della serata figurano brani di Tchaikovsky (da “Lo Schiaccianoci” al Valzer de “La Bella Addormentata) e di Wieniawski.

Proseguono, dunque, gli appuntamenti della 44esima stagione “L’Hera della Magna Grecia”, finanziata dal Ministero Mic – Dipartimento dello spettacolo, dalla Regione Calabria ad esito dell’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024. DDG n. 3792 del 20/03/2024. PAC Calabria 2014-2020 ASSE VI Azione 6.8.3”, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Crotone.

Lunedì 25 novembre, alle ore 20.30, all’Auditorium dell’Istituto Pertini di Crotone, suoneranno i Percussionisti della Scala e il clarinetto di Fabrizio Meloni, chiamati a confrontarsi con un programma interamente dedicato a brani contemporanei. Protagonisti dell’ensemble di percussioni, fondato nel 1978, Gianni Massimo Arfacchia, Gerardo Capaldo, Giuseppe Cacciola – originario di Bagnara Calabra – e Francesco Muraca, giovane cosentino che già dall’età di 11 anni ha intrapreso lo studio delle percussioni al Conservatorio di Cosenza per poi diplomarsi in Strumenti a percussione con il massimo dei voti, sotto la guida del maestro Carobbi. Insieme a loro suonerà anche Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984.In programma brani di Mauro Montalbetti, Fabio Massimo Capogrosso, David Friedman, Elio Marchesini e Fabrizio Meloni, Hans-Günter Brodmann e, Carlo Boccadoro.

