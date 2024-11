La pittrice reggina Daniela Autunno esporrà in via Margutta (Roma), la via degli artisti

StrettoWeb

Prestigiosa cornice per la nuova esposizione dell’artista reggina Daniela Autunno presso la galleria d’Arte Dantebus in via Margutta, da sempre un punto di passaggio quasi obbligato per gli artisti del ‘900. L’artista ha aderito al progetto espositivo “Margutta”, mostra d’Arte contemporanea che si terrà a Roma dal 6 al 17 novembre 2024.

Il comitato scientifico-artistico Dantebus, mettendo in evidenza l’humus, l’essenza profonda dello stile, la tecnica e le tematiche trattate dall’artista, dice di lei: “sulla scia di Proust, per Daniela Autunno il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. L’opera “Sulle orme di Odisseo” , appartenente al ciclo epico “ Odisseo l’eroe senza pace”, è un viaggio attraverso mito, memoria e sogno. Con mano sapiente e mente profondamente simbolista, l’artista intreccia i fili del tempo, creando un arazzo che guida nel cuore di una narrazione epica, senza tempo. L’immagine di Ulisse emerge con forza dalla tela, come un’antica statua riscoperta, con la barba e i capelli lunghi che evocano la nobiltà e la sofferenza di un uomo che ha sfidato gli dei e gli abissi del mare.

La figura non è rigida né confinata nella classicità, ma piuttosto scomposta e ricomposta in un gioco che richiama al cubismo, mescolando dimensioni e prospettiva, verità e visione, in un delicato equilibrio tra astrazione e figurazione, tra mito e simbolo. Il fondale che abbraccia Odisseo ondeggia come tende di seta E’ come se la scena si svolgesse sotto una luce crepuscolare, che trasforma i colori in fiamme delicate, simili al calore del ricordo, mentre l’eroe si muove tra ombre e bagliori. L’Odissea è anche interiore, simbolo dell’uomo universale che cerca sé stesso“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.