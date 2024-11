Perla di Oviszach: il Crotone rimonta il Foggia e resta in zona Playoff | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una bella partita quella tra Foggia e Crotone, con il risultato che si sblocca subito (praticamente succede tutto in 19 minuti) ma resta sempre in bilico per tutto l’arco della gara. Il punteggio finale, 1-1, regala un punto per parte, forse scontenta entrambe, vogliose di vincere, ma risulta essere onesto per le occasioni create e non sfruttate da entrambe

In rete Murano al 16′ per i padroni di casa, mentre 3 minuti dopo Oviszach regala una vera e propria perla ai tifosi calabresi con uno splendido destro a giro sul quale Perina non può nulla. Si ferma a 3 la striscia di vittorie del Crotone che, con il punto odierno, sale a quota 26 al quarto posto in classifica.

Risultati Serie C 17ª Giornata

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani 2-1

Benevento-Audace Cerignola 1-1

Foggia-Crotone 1-1

Latina-Picerno 2-0

Ore 17:30

Catania-Cavese

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Potenza

Ore 17:30

Juventus U23-Taranto

Turris-ACR Messina

Ore 20:30

Monopoli-Avellino

Sorrento-Giugliano

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 30 Monopoli 28 Crotone 26 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Giugliano 24 Catania 24 (-1) Sorrento 24 Trapani 24 Altamura 22 Cavese 20 Foggia 18 Latina 17 Casertana 16 ACR Messina 13 Turris 11 (-5) Juventus U23 8 Taranto 3 (-10)

Programma 18ª Giornata Serie C

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23

Crotone-Casertana

Picerno-Turris

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.