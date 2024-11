Perchè Sinner e l’Italia giocano in contemporanea?

StrettoWeb

Giovedì sera a carattere sportivo quello che aspetta gli italiani fra qualche ora. È tennis contro calcio in diretta tv, in chiaro. Jannik Sinner giocherà contro Daniil Medvedev alle ATP Finals di Torino alle 20:30, l’Italia di calcio affronterà il Belgio in Nations League, alle ore 20:45, in una gara decisiva per il passaggio alla fase eliminatoria. E il pubblico sarà diviso.

La Nazionale è sempre la Nazionale, soprattutto in Italia, Paese cresciuto a pane e pallone. Ma il 2024 di Jannik Sinner non è lontanamente paragonabile a null’altro nello sport tricolore in termini di popolarità. Il tennista di San Candido ha fatto incetta di fan e tifosi, ha fatto innamorare di nuovo l’Italia del tennis, ha catalizzato lo share a suon di successi, Slam vinti e il primato nella classifica ATP. Dunque… perchè si è deciso di far giocare Sinner e l’Italia in contemporanea?

La scelta di Rai e Sky

Jannik Sinner e l’Italia saranno in contemporanea, in chiaro, sulla Rai (Sinner sarà trasmesso anche su Sky). Una scelta che costringerà il pubblico a dotarsi di due schermi, a fare zapping o a scegliere uno dei due eventi. L’idea iniziale degli organizzatori era quella di far giocare Sinner di pomeriggio.

La Rai (che detiene diritti secondari rispetto a Sky, ha un incontro a giornata, ndr) aveva avanzato tale richiesta, Sky (che ha l’esclusiva dell’intero torneo) era rimasta neutrale. I risultati del girone di Sinner hanno fato propendere per la soluzione attuale: collocando Sinner-Medvedev prima di Fritz-De Minaur si sarebbe perso il senso dell’ultima gara che, in base ad alcune combinazioni di risultati, sarebbe potuta essere pressochè inutile ai fini della qualificazione. In questo modo si dovrà attendere comunque la fine del match di Sinner per conoscere l’esito del girone. Si è trattato quindi di una scelta sportiva, per non togliere attrattività al torneo.

“È un bene che in Italia ci sia questa grande passione per i due sport. Io non ho chiesto di giocare la sera, non ho chiesto nulla. Farò il tifo per la Nazionale, speriamo che sia una giornata di festa per il calcio e per il tennis“, ha dichiarato Sinner.

Numeri a confronto

Anche l’Italia ha generato grande entusiasmo dall’inizio della Nations League con una serie di vittorie arrivate dopo il disastro di Euro 2024. Contro la Francia ben 5.6 milioni di italiani hanno assistito al match; 6.6 milioni contro Israele, 7.1 contro il Belgio e 7.3 nella seconda sfida contro Israele. Un trend in crescita.

Sinner, nella finale delle ATP Finals 2023 di Torino contro Djokovic, quando era ancora a secco di Slam e il suo 2024 era ancora da declinare al futuro, aveva raggiunto i 6.7 milioni di telespettatori tra Rai e Sky diventando la partita di tennis più vista nella storia in Italia.

La finale vinta agli US Open 2024, tra Sky e SuperTennis, ha avuto 3.3 milioni di telespettatori, quella dell’AustralianOpen, trasmessa da Eurosport (pay), 1.9 milioni. La sfida d’esordio nelle ATP Finals 2024 contro De Minaur ha tenuto incollati davanti alla tv, tra Sky e Rai, circa 2.3 milioni di telespettatori. Contemporaneamente Napoli-Inter, big match di Serie A trasmesso da Dazn, si è fermata a 1.7 milioni.

