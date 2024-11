Parcheggi a pagamento a Messina, Cacciotto: “tenere conto dei residenti”

StrettoWeb

“La notizia secondo cui l’Amministrazione Comunale starebbe valutando di garantire permanentemente la gratuita dei parcheggi di interscambio periferici, anche oltre il 31 dicembre, appare condivisibile e sensata ed in ogni caso non potrebbe essere differente”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Tassare chi, soprattutto i residenti, dovrebbe parcheggiare in via Del Santo (Parcheggio Palmara), a Fondo Fucile (Parcheggio Socrate), a Bordonaro, tanto per fare alcuni esempi, sarebbe infatti inaccettabile. C’è però un altro aspetto che non può passare in secondo piano: quei parcheggi, come il Viale Europa, che secondo l’ Amministrazione Comunale, al loro completamento o dopo il 31 dicembre, dovrebbero essere a pagamento, non possono non tenere conto dei residenti, di chi abita in prossimità e che ha sempre utilizzato l’area di parcheggio, anche prima dei lavori, come luogo naturale in cui collocare la propria automobile. Si badi bene, ciò non rappresenta un “privilegio” ma una necessità”, rimarca Cacciotto.

“Chi ad esempio abita sul Viale Europa, dietro l’ospedale Piemonte, per esempio, è “costretto” a parcheggiare sul Viale Europa non per capriccio ma per necessità proprio perché non ci sarebbe altro luogo dove parcheggiare e perché le abitazioni al tempo non erano obbligate a prevedere in fase di realizzazione anche le aree di parcheggio condominiali. E quindi, per i residenti è imprescindibile prevedere un pass per garantire la gratuita del parcheggio e non può essere diversamente, in quanto si andrebbe a tassare dei cittadini che non hanno altra scelta per parcheggiare le proprie autovetture. Auspico che praticità e buon senso possano prevalere in capo all’Amministrazione, al fine di evitare anche polemiche e contestazioni“, conclude Cacciotto.

