A Palmi l’evento della Consulta Giovanile “L’amore non conosce abusi”

Si è tenuto questa mattina, presso il cinema “Manfroce”, l’evento organizzato dalla Consulta Giovanile palmese – sotto l’egida dell’Assessorato alle Politiche giovanili – intitolato “L’amore non conosce abusi”, un importante momento di riflessione sulla violenza contro le donne, alla presenza di studenti e dell’Arma dei Carabinieri.

La giornata ha visto una numerosa partecipazione degli alunni del liceo “Pizi” e del liceo “Einaudi- Alvaro”, coinvolti attivamente in un dibattito stimolante grazie agli interventi della psicologa Caterina Catania e dell’avvocata dell’Associazione Filo Rosa Carmen Mazzullo, che hanno saputo affrontare temi complessi con grande sensibilità e competenza, fornendo ai ragazzi gli strumenti per riconoscere e affrontare la violenza di genere e rispondendo alle loro domande.

Salvatore Celi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palmi, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “questo evento è la dimostrazione che i nostri giovani vogliono essere protagonisti del cambiamento. Parlare di violenza di genere significa educare al rispetto e prevenire, a partire dalle scuole, ogni forma di abuso. La Consulta Giovanile sta dimostrando un impegno straordinario su questi temi, rendendoci tutti orgogliosi. Ringrazio i dirigenti e i docenti per averci dato questa opportunità“.

Il vicepresidente della Consulta Giovanile, Gabriele Zerbonia, ha aggiunto: “dopo la nostra recente visita al Senato, abbiamo voluto subito mettere in pratica il nostro impegno per il territorio, organizzando questo evento. Crediamo che il dialogo con i giovani sia fondamentale per costruire una società più consapevole e libera dalla violenza“.

La moderatrice dell’incontro, Maria Pia Ceravolo, ha dichiarato: “è stato emozionante vedere i ragazzi coinvolti, attenti e pronti a fare domande. Questo dimostra che c’è una generazione che vuole comprendere, agire e prevenire“. L’evento si è concluso con un appello collettivo al rispetto e alla promozione di relazioni sane, con l’impegno della Consulta Giovanile e delle Istituzioni a proseguire su questa strada.

