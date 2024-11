Pallavolo Crotone e Raffaele Lamezia in campo per i bambini: ecco la Partita della Solidarietà

StrettoWeb

La squadra del Pallavolo Crotone e quella del Pallavolo Raffaele Lamezia Terme scenderanno in campo mercoledì 20 novembre al Palazzetto dello Sport PalaKrò di Crotone (Via G. Da Fiore), per la Partita della Solidarietà organizzata per ricordare l’importanza della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ogni anno si celebrano proprio in questa giornata, 20 novembre.

L’evento, organizzato dalla Presidente della Pallavolo Crotone Romina Pioli, preziosa attivista di SOS Villaggi dei Bambini, e in collaborazione con l’US Acli di Crotone, vuole coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere SOS Villaggi dei Bambini e, soprattutto, i bambini e i ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

La Partita della solidarietà si disputa, non a caso, a Crotone, una città che è diventata il simbolo dell’accoglienza, obiettivo che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti sul territorio calabrese dal 2017, contribuendo a sostenere il benessere psicologico e sociale dei Minori Stranieri Non Accompagnati che sbarcano nel nostro Paese e a favorire la loro integrazione nel territorio. Intervento che rappresenta anche una significativa occasione di crescita sociale ed economica per tutti i giovani del territorio calabrese.

L’appuntamento del 20 novembre non sarà solo un’occasione per mettere in scena una festa dello sport. La partita è destinata, infatti, a essere anche e soprattutto una giornata da vivere all’insegna dell’impegno concreto, per ricordare i 35 anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di quanta strada ancora c’è da fare perché ogni bambino e ragazzo possa godere dei suoi diritti per crescere serenamente. Un evento speciale con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà per i bambini che vivono in zone di conflitto e di emergenza.

Le parole di Maria Grazia Lanzani

“Siamo convinti che lo sport sia una delle chiavi per consentire lo sviluppo armonioso di bambini e ragazzi, per favorire l’aggregazione sociale, incoraggiare la partecipazione attiva nella comunità. Lo sport insegna a conoscere sé stessi, impegnarsi, aiutare i compagni e rispettare gli avversari. Per questa occasione, contiamo sulla partecipazione di tutti i cittadini e delle scuole alla Partita della solidarietà, perché il sostegno verso i bambini e i ragazzi più vulnerabili è una tematica importante che merita di essere affrontata nella vita di tutti i giorni, con profonda cura e assoluta attenzione. Questa occasione ci dà nuovamente l’opportunità di riflettere sull’importanza di salvaguardare i diritti di ogni bambino, affinché nessuno venga lasciato indietro” ha dichiarato Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini.

Sport, divertimento, condivisione e solidarietà saranno le leve di questa giornata di festa, in cui a vincere saranno soprattutto i valori di impegno, fiducia e futuro, che da sempre animano SOS Villaggi dei Bambini. L’Organizzazione, infatti, si impegna costantemente a lasciare un impatto positivo sul presente e sul futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità.

Info e costi biglietti

Il costo simbolico del biglietto per assistere alla partita è di 5€ (inclusa prevendita), il biglietto sarà possibile acquistarlo direttamente il giorno della partita presso il PalaKrò recandosi già dalle 9.30. L’intero ricavato sarà devoluto a SOS Villaggi dei Bambini. Per informazioni contattare: Romina Pioli, 388 1178851.

Cosa è SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in Italia da oltre 60 anni e oggi opera attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone e Milano. SOS Villaggi dei Bambini si prende cura di oltre 2.600 persone, tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, e sostiene i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani, protagonisti delle sue attività di Advocacy. È parte del network SOS Children’s Villages, presente in 136 tra Paesi e territori dove aiuta circa 3 milioni di persone, e del quale ospita e gestisce a livello internazionale il Programma globale di esperti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale.

