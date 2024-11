Serie A Pallanuoto, Smile Cosenza-Padova: la presentazione del match

StrettoWeb

Mercoledì 27 novembre, alle ore 14, nuova importante partita per la Smile Cosenza impegnata nel campionato di pallanuoto

Serie A femminile. Si gioca contro Padova, nella piscina comunale di Cosenza aperta a tutti, per il posticipo della sesta giornata.

“Sarà una partita difficile contro una squadra che lotta tra le prime posizioni. Dovremmo costruire la partita tempo per tempo, pensando a fare bene in attacco e soprattutto in difesa. Giochiamo anche in casa con il calore del nostro pubblico quindi puntiamo sicuramente a fare bene“, le parole pre gara dell’atleta Vittoria Santoro.

Arbitri designati: Alessandro Carrer e Luca Iacovelli. La partita sarà trasmessa integralmente anche sui canali social di “Aqa” e sul canale youtube.

