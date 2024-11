Pallanuoto femminile, Smile Cosenza perde 8-9 contro Padova

StrettoWeb

Una gara intensissima, giocata punto a punto contro una delle squadra che, lo scorso campionato, ha disputato la finale scudetto. Perde per 8 reti a 9 la Smile Cosenza contro Padova. 2-4, 2-0, 2-2 e 2-3 i parziali che rispecchiano, sostanzialmente, l’equilibrio in acqua delle due compagini. Molto aggressive le ragazze di Padova che hanno cercato di spezzare il gioco delle cosentine. Tre reti a testa per Misiti e Lupinogina, due per Santoro.

Le parole di mister Francesco Fasanella a fine gara: “sconfitta sì ma sono soddisfatto della prestazione delle ragazze. Abbiamo sbagliato momenti della partita, ma fa parte del nostro percorso per poter crescere: ancora non lo sappiamo fare“. E ora? “Dobbiamo subito accantonare questa sconfitta contro Padova e pensare già che sabato abbiamo una gara delicatissima contro Bogliasco“, il rilancio.

