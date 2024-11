Pallanuoto femminile, Smile Cosenza-Ancona: la presentazione del match e dove vederlo

StrettoWeb

Sabato 2 novembre, alle ore 14, altro importante appuntamento sportivo per la pallanuoto femminile. Smile Cosenza ospita Vela nuoto Ancona. Ingresso gratuito, come sempre. “Siamo pronte ad una battaglia. Questa partita rappresenta un importante punto di partenza con un avversario da non sottovalutare. Vogliamo fare bene e dimostrare che Cosenza c’è e che possiamo giocarcela con tutti”, la presentazione del match con le parole di Divina Nigro. Arbitri designati: Fabio Ricciotti e Attilio Paoletti.

Dopo le prime proibitive partite, adesso tocca alla squadra di mister Fasanella far capire se la stagione agonistica può avere un bel prosieguo e raccogliere le speranze di positività generate dalla società. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Spazio Aqa.

