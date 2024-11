Orlandina Volley, nuovo colpo: arriva Federica Matrullo

StrettoWeb

L’Orlandina Volley è lieta di annunciare l’ingaggio di Federica Matrullo, classe 1994, 184 cm, originaria di Caserta ma cresciuta a Formia (Latina). Federica si unisce al roster gialloblù per la stagione 2024/25, portando con sé esperienza e solidità. Proveniente dall’Amando Volley Santa Teresa di Riva, ha consolidato negli ultimi anni una carriera importante tra Serie B1 e B2.

In passato, ha giocato in B1 con Castellana Grotte e successivamente con San Salvatore Telesino, dove ha contribuito alla promozione dalla B2 alla B1. Nella scorsa stagione, Federica ha indossato la maglia del Cerignola SSD.

“Siamo entusiasti di avere Federica con noi – dichiara coach Valmi Fontanot –. È un’atleta di livello, esperta e di qualità, che sicuramente ci darà una mano nel nostro percorso. Ha in testa le giuste idee per fare bene e la mentalità giusta per affrontare le sfide che ci attendono“.

Il prossimo appuntamento valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B2 girone L è in programma per sabato 16 novembre al PalaValenti di Capo d’Orlando contro La Saracena Volley.

