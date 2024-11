Omifer Palmi in trasferta a Fano, Maccarone: “fame di riscatto”

StrettoWeb

In campo per rialzare la testa. E’ la Smartsystem Essence Hotels Fano l’ostacolo che dovrà superare la OmiFer Palmi nella gara valevole per la nona giornata del campionato di serie A2 Credem Banca, in programma domenica 24 novembre alle ore 16. Quarta sfida tra le due compagini con Palmi avanti per 2 vittorie a 1.

A presentare la sfida in casa OmiFer è Graziano Maccarone: “non stiamo certo attraversando un buon momento, nessuno si nasconde. Sappiamo che fin qui abbiamo conquistato due punti e siamo in fondo alla classifica. La pallavolo è anche questa, ti riserva momenti di difficoltà ma siamo consapevoli che ancora nulla è perduto nel nostro cammino; ci sono tante gare ancora da giocare, c’è uno spezzone del girone di andata e tutto il girone di ritorno per provare a risalire. La squadra in allenamento sta spingendo molto, siamo ragazzi che abbiamo voglia di fare bene, conquistare punti e raggiungere la salvezza.

Nessuno si sta tirando indietro o ha tirato i remi in barca questo deve essere chiaro. In campo abbiamo subito alcune dinamiche sulle quali stiamo lavorando per correggerle e miglioraci, anche con l’arrivo del nuovo allenatore che sta dando la sua impronta. E’ arrivato da poco e stiamo cercando di seguirlo al massimo. Ci vuole un po’ di tempo ma abbiamo fiducia in lui e ci stiamo impegnando tanto“.

I padroni di casa arrivano dalla sconfitta di Porto Viro e con un bagaglio di 8 punti fin qui conquistati, sei in più del Palmi ferma a quota 2. Ad arbitrare la sfida saranno Michele Marotta e Stefano Nava.

“Quella di domenica – conclude Maccarone – è una partita importante per noi. Andiamo a giocarci uno scontro diretto contro un avversario che, sulla carta, dovrebbe avere i nostri stessi obiettivi che sono quelli della salvezza. Giochiamo fuori casa in un campo che conosciamo bene. Andremo agguerriti perché abbiamo fame di riscatto e nessuno di noi si tirerà indietro da qui alla fine. Abbiamo l’obiettivo di tornare a fare punti e faremo di tutti per raggiungerlo“.

