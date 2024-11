ODCEC Palmi, il 22 novembre l’evento “Prepararsi alle ispezioni di qualità” | INFO

StrettoWeb

“Prepararsi alle ispezioni di qualità“: è il tema della due giorni organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ODCEC) di Palmi, presieduto da Luciano Fedele; nell’ambito del programma “Revisione legale 2024”. Domani, venerdì 22 novembre, dalle ore 14 alle ore 19, nella sala conferenze della sede dell’Ordine, in via Mascagni, a Gioia Tauro, i relatori Grazia Marcello, del dipartimento di Scienze aziendali – Management & Innovation Systems dell’Università di Salerno; e Raffaele Marcello, revisore legale associato di Economia aziendale, Università telematica “Pegaso” terranno delle lezioni sui “controlli di qualità”, sul “codice italiano di etica e indipendenza” e sui “principi internazionali sul controllo della qualità ISQM1 e ISQM2.

Sabato mattina, 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, a relazionare sarà invece il prof. Armando Urbano, revisore legale, perito e consulente tecnico del Tribunale di Bari. Gli argomenti trattati saranno: pianificazione della revisione; informazioni generali sull’azienda e sul settore (analisi economica aziendale e analisi di bilancio preliminare); tempistica e pre-pianificazione dell’audit; il rischio di revisione: rischio di errori significativi (intrinseco e di controllo) e rischio di individuazione; la normativa antiriciclaggio aspetti legati alla revisione legale dei conti.

Entrambe le sessioni saranno aperte dai saluti del presidente dell’ODCEC Palmi, Luciano Fedele e del consigliere nazionale dell’Ordine, Antonio Repaci. L’evento è in fase di accreditamento al Consiglio nazionale ed è valido per il conseguimento di 10 crediti formativi professionali (CFP) ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti ODCEC.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.