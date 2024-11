Nuovo allenatore Roma, spunta l’ex Messina Eziolino Capuano: la quota dei bookmaker

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Roma. Il tecnico balcanico ha pagato a caro prezzo una serie di risultati altalenanti culminata con il ko per 2-3 contro il Bologna arrivato, nella giornata di ieri, all’Olimpico. La domanda che si fanno adesso i tifosi giallorossi è una sola: chi sarà il nuovo allenatore della Roma?

Tantissimi i nomi che circolano: da Mancini a Ranieri, passando per un ritorno di De Rossi o la pista estera che porta a Terzic o Potter. Ma chissà che non arrivi… Eziolino Capuano. L’ex allenatore del Messina è stato inserito dai bookmaker fra i papabili per la panchina della Roma seppur venga pagato 100 volte la posta scommessa. Un nome decisamente inusuale che però venne affiancato anche al Liverpool un po’ di tempo fa: di certo, il carisma e il carattere istrionico adatto a un grande palcoscenico non gli mancano.

