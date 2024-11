Nuovo allenatore Roma, c’è l’accordo: è fatta per il ritorno di Ranieri

StrettoWeb

Casting finito: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Manca solo l’ufficialità che arriverà nelle prossime ore ma Sir Claudio guiderà i giallorossi a Trigoria fin dalla ripresa prevista per giovedì. Fermo dal termine della scorsa stagione, conclusa con un’insperata salvezza del Cagliari, Claudio Ranieri aveva deciso di dire basta alle panchine delle squadre di club cercando un incarico dirigenziale o la panchina di una Nazionale intrigante.

Qualche mese di pausa, poi la chiamata della ‘sua’ Roma, squadra nella quale ha giocato 6 partite in carriera e che ha allenato nella stagione 2019. Giorni di casting nei quali sono venuti fuori i nomi di Mancini (richieste alte e garanzie poco sostenibili a stagione in corso), Montella (niente clausola rescissoria dalla Turchia), Sarri (disponibilità, già preso in considerazione per l’Everton ma ex Lazio) e diverse piste straniere (Terzic, Potter, Xavi e Rudi Garcia). Poi il profilo che ha messo d’accordo papà e figlio Friedkin, indecisi su un profilo italiano o straniero: il più ‘british’ degli italiani, Claudio Ranieri.

Un ritorno che ha preso forma nella serata di ieri, quando Ranieri è volato a Londra per incontrare i Friedkin. Accordo concluso nel pomeriggio odierno: non è da escludere che dopo i 6 mesi in panchina Ranieri possa ambire a un ruolo di primo piano nella dirigenza della Roma che sta vivendo un periodo di forte cambiamento e ha bisogno di figure di un certo spessore. Possibile cambio anche nella figura del direttore sportivo: Ghisolfi rischia il posto, Paratici e Carnevali i nomi caldi.

