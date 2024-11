Nuova Pallacanestro Marsala ko contro Gela Basket 75-84

StrettoWeb

Nell’ottava di andata del campionato di Serie C girone Q è il Basket Gela con il risultato finale di 75-84 ad aggiudicarsi a Marsala i due punti dopo un incontro molto fisico e giocato ad alta intensità. La Nuova Pallacanestro Marsala è costretta a rincorrere per tutto il tempo nonostante i punti di Stankovic, Gentile e Tartamella, che non bastano però a ricucire lo strappo dei gelesi nel terzo periodo opera principalmente di Gaspare ed Emanuele Caiola, autori di ben 22 punti ciascuno. Da registrare l’espulsione di coach Grillo dopo circa 15 minuti di gioco per somma di tecnici.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio con i gelesi che colpiscono al primo possesso dalla linea dei 6,75 con Gaspare Caiola, che andrà a segno per ben sei volte dal perimetro. È lui insieme ad Emanuele Caiola a respingere i tentativi di sorpasso dei padroni di casa che prima pareggiano con Niang ma poi rivanno sotto. Nel primo periodo si mettono in evidenza il giovane Donato (6 punti per lui tutti nella prima frazione) e Tartamella, abile a colpire in contropiede e a recuperare palloni. I due Caiola e Husam per gli ospiti mantengono però avanti i propri e la prima sirena suona sul 20-23.

Nella seconda frazione di gioco a mettersi in evidenza per la NPM sono Gentile, Miculis e Stankovic e il tentativo di rimonta dei locali accende la partita e gli animi. La NPM perde coach Grillo per somma di falli tecnici dopo le proteste su due falli antisportivi non accordati dalla coppia arbitrale. Gli azzurri si portano con caparbietà fino a -3, ma gli ospiti sono bravi a colpire dal perimetro e all’intervallo di metà gara il tabellone segna il punteggio di 39-43.

Dopo il riposo lungo gli ospiti piazzano un break decisivo di 10-0 tutto firmato Gaspare Caiola, che dalla linea dei tre punti coglie tre centri consecutivi e sull’ultimo tiro dalla lunga distanza guadagna un libero aggiuntivo che respingono i locali a -14. I marsalesi vanno in crisi e affondano fino a -21, ma a cercare di tenere a galla i suoi è soprattutto un Tartamella grande lottatore abile a recuperare palloni e guidare i contropiede dei lilybetani. Si va all’ultimo riposo sul 56-69.

Nell’ultimo periodo la NPM ha una reazione d’orgoglio e prova a risalire la china recuperando per due volte fino a -8 sul 65-73 prima con Gentile e poi con Stankovic da tre a metà periodo. I gelesi però ritrovano la via del canestro con Emanuele Caiola dal campo ed Husam da tre punti e si riportano sul +14 con 2′ 30” prima del termine. Nelle battute finali sono ancora Stankovic e Miculis a rendere meno pesante il passivo del risultato finale di 75-84.

La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo sabato 30 novembre alle 18:30 nella trasferta contro l’Alfa Basket Catania.

TABELLINO:

Nuova Pallacanestro Marsala – Gela Basket 75 – 84

Parziali: 20-23, 19-20, 17-26, 19-15.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 2, Miculis 17, Cucchiara, Abrignani, Donato 6, Linares n.e., Gentile 15, Frisella, Stankovic 21, Chen n.e., Tartamella 10, Niang 4. All. Grillo G.

Gela Basket: Musikic 6, Bernardo, Stanic 9, Julakidze 2, Longo, Tomic 4, Susino, Caiola E. 22, Lombardo n.e., Caiola G. 22, Husam 16, Golubovic 3. All. Bernardo S.

Arbitri: Campanella N. di Monreale (PA) e Barone M. di Palermo.

