Nuova Pallacanestro Marsala batte Sport Club Gravina 69-54

Sesta giornata di campionato felice per una Nuova Pallacanestro Marsala ben organizzata che esce vincitrice dallo scontro diretto con Sport Club Gravina con il punteggio di 69-54 frutto di un’ottima prestazione corale con cinque uomini in doppia cifra.

Nel primo quarto al pronti via sono gli ospiti ad affacciarsi per un breve tratto in avanti, ma è Niang a riportare la NPM sul pari nel giro di poco. Le due formazioni si inseguono punto a punto ma è sul finale che la NPM allunga fino a +6 e alla prima sirena prevale per 18-15 grazie in particolare alle due triple di Farruggia e alla buona vena realizzativa e all’apporto in fase difensiva di Tartamella.

Dalla metà della seconda frazione coach Minnella deve fare a meno del lituano Benas Hofsteteris, tra i migliori marcatori del campionato con una media di oltre 23 punti, che deve uscire anzitempo per un infortunio alla caviglia che lo mette out per il resto dell’incontro. La sua assenza per gli ospiti si fa sentire e grazie all’apporto soprattutto di Gentile, due volte a segno dall’arco dei 6,75, i ragazzi di Grillo possono gestire il vantaggio che arriva fino a +7 fino alla sirena dell’intervallo lungo con il tabellone che segna il punteggio di 35-30.

Nella terza frazione la NPM tocca in avvio il +8 con una tripla di Miculis ma gli ospiti si rifanno sotto portandosi a -1 con 3 minuti all’intervallo con Tartaglia che alla fine risulterà il miglior marcatore dei suoi con 21 punti. A ricacciare indietro i gravinesi è ancora Gentile dall’arco, ma Carluccio sullo scadere accorcia da sotto canestro per il 48-44.

Nel quarto finale i marsalesi prendono il largo portandosi fino al +15 grazie ad un break decisivo che ha il suo migliore realizzatore in Niang, autore di 13 punti a referto come Farruggia e Gentile. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo sabato prossimo, il 16 novembre alle 19:00 a Reggio Calabria al Pala Pentimele contro la Dierre Reggio Calabria.

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala – Sport Club Gravina 69-54

Parziali: 18-15, 17-15, 13-14, 21-10.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis 12, Cucchiara n.e., Abrignani 3, Donato, Linares n.e., Gentile 13, Frisella 4, Stankovic 1, Chen, Tartamella 10, Niang 13.

All. Grillo.

Sport Club Gravina: Hofsteteris 7, La Mantia 2, Tartaglia 21, Barbera, Genovesi, Spina 10, Zambataro D., Sgura 6, Privitera 5, Carluccio 2, Zambataro L., Renna 1. All. Minnella.

Arbitri: Lo Presti di Agrigento e Sguali di Porto Empedocle (AG).

