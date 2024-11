La nomina di Falcomatà all’ANCI diventa un caso politico: il Pd risponde a Fratelli d’Italia, critica Occhiuto ed esalta la gestione del Sindaco reggino

StrettoWeb

“Leggiamo con stupore la nota di FDI relativa alla nomina di Falcomatà all’ANCI in quanto ci saremmo aspettati da un partito politico di maggioranza del Governo e della Regione una valutazione politica e non delle battute poco felici e prive di consistenza. Sicuramente, a nostro parere, tutto ciò è stato dettato dal fatto di essere in grande difficoltà sia sul dare risposte sui temi come sanità, lavoro ed occupazione, sia dal punto di vista politico in quanto, ricordiamo, alle ultime elezioni regionali, il PD è risultato il primo partito, arrivando addirittura, in Emilia, a doppiare FDI”. E’ quanto afferma in una nota la Federazione Metropolitana del Partito Democratico di RC.

“Vorremmo dire a questi sedicenti esponenti politici di FDI,, che non hanno avuto neanche il coraggio di firmare, che sarebbe semplice fare qualche “considerazione” sugli esponenti in foto, ex assessori delle giunte di centro destra a guida di questa città che sono ricordati più per essere stati gli autisti di qualche consigliere regionale o per qualche frase infelice, che per il loro ruolo politico; ma noi siamo un partito politico, vogliamo trattare argomenti e pretendiamo risposte sui temi concreti che riguardano i cittadini”.

“Ad esempio, sullo spopolamento, vorremmo segnalare che non è un fenomeno che riguarda solo Reggio Calabria ma, secondo il rendiconto sociale INPS, coinvolge tutta la Calabria, quindi, considerato che la Regione è a guida CDX da oltre 5 anni e gli ultimi tre con Occhiuto, avremmo preferito ricevere una risposta sul come affrontare il problema, essendo loro tenuti a risolverlo. Ed ancora, lo stesso report dell’INPS afferma che siamo la Regione con il PIL pro-capite più basso d’Italia”.

“Inoltre, secondo l’Eurostat, con quasi la metà della popolazione a rischio povertà, la Calabria è la regione dell’Unione europea con la più alta percentuale. Fa peggio solo il territorio francese d’oltremare (Guayana), ma nel territorio dell’Ue non c’è area che faccia peggio. La Calabria, con il 48,6%, ha popolazione a rischio pari a oltre il doppio della media europea, pari al 21%. Ma anche su questo la Giunta Regionale (e, quindi, anche FDI) tace. Ed ancora, vorremmo ricevere risposte e non solo noi ma anche tutti i cittadini calabresi, sulle transazioni delle ASP con la BFF Banking Group (ex Banca Farmafactoring) ed al conseguente saccheggio sanitario della Calabria”.

“Ricordiamo, infatti, che le transazioni delle ASP, in particolare di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, con la suddetta Società, effettuate per milioni di euro in poche ore sono oggetto di indagine da parte della Procura di Milano. Argomento, anche questo sul quale FDI nulla dice. Non solo, ma vorremmo conoscere anche l’opinione di tutto il CDX ed in particolare di FDI sulla prospettata chiusura del Poliambulatorio di Gallico, per tagli alle spese, sulla chiusura del poliambulatorio di Pellaro e sulle tante altre chiusure di poliambulatori che questo governo regionale sta pianificando”.

“Ed ancora, vorremmo avere risposte, come già più volte denunciato, sul prontuario dei farmaci antiblastici calabresi che, a quanto pare, non è uguale, a quelli del nord del Paese. Ecco, se il sedicente coordinamento di FDI vuole operare nell’interesse della comunità, inizi a dare risposte su questi e sui tanti altri argomenti e metta da parte la bassa politica e le valutazioni personali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.