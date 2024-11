Nations League, Italia sconfitta 1-3 dalla Francia: la classifica finale e le avversarie dei quarti

StrettoWeb

Prima sconfitta in Nations League per l’Italia di Spalletti. Gli azzurri vengono sconfitti 1-3 dalla Francia a San Siro con i transalpini che ribaltano l’1-3 subito in casa all’andata e si prendono anche il primo posto nel girone.

La partita inizia male per Retegui e compagni: Rabiot al 2′ minuto porta avanti la Francia che al 33′ raddoppia a causa dell’autogol di Vicario. L’Italia si scuote e al 35′ Cambiaso trova il gol che accorcia le distanze. Al 65′ Rabiot punisce nuovamente la difesa azzurra con il colpo di testa che vale l’1-3 con il quale termina la gara.

Perchè l’Italia è arrivata seconda nel girone?

L’Italia ha chiuso al secondo posto il girone di Nations League a causa della differenza reti. Francia e Italia hanno terminato entrambe con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, entrambe hanno vinto e perso nei due scontri diretti con il punteggio di 3-1. Tutto in perfetta parità se non fosse per la differenza reti: 12 reti fatte e 6 subite per la Francia (+6), 13 reti fatte e 8 subite per l’Italia (+5). Nel sorteggio dei quarti l’Italia affronterà una delle prime degli altri gironi: Portogallo, Germania o Spagna.

Classifica Gruppo A Girone 2

Francia 13 Italia 13 Belgio 4 Israele 4

