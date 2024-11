Nasce in Calabria il corso di alta formazione per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e aree rurali | INFO

StrettoWeb

Si terrà mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 12:00, presso il Dipartimento DiScAG dell’UNICAL, Sala del Consiglio, Cubo 3C Piano I ad Arcavacata (CS), la presentazione del nuovo corso di alta formazione in “Marketing per lo Sviluppo Turistico in Ambiente Agricolo e Aree Rurali”. Un progetto formativo che nasce dalla convenzione recentemente siglata tra il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) dell’UNICAL e Coldiretti Calabria, con l’obiettivo di valorizzare il turismo nelle aree rurali della regione, che vantano una forte vocazione agricola e agrituristica.

Sonia Ferrari, professore di Marketing del Turismo e di Marketing Territoriale all’Unical, dichiara: “Sono felice che il protocollo d’intesa sottoscritto dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, di cui sono la referente, e Coldiretti Calabria dia i primi risultati. Questo corso formazione sul ‘Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e in aree rurali’ può rappresentare un importante strumento di sviluppo per le aree rurali e interne calabresi, oltre che un supporto verso la diversificazione e la crescita per molte imprese del settore agricolo”.

Interverranno:

Enrico Parisi Delegato Nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Franco Rubino –Direttore Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche Vincenzo Abbruzzese – Presidente Regionale Terranostra Calabria Sonia Ferrari Docente Marketing del Turismo e di Marketing Territoriale Tiziana Nicotera Docente a Contratto Unical Carmelo Troccoli – Direttore Generale Fondazione Campagna Amica Dominga Cotarella Presidente Nazionale Terranostra Coldiretti Franco Aceto Presidente Regionale Coldiretti Calabria

Nel pomeriggio alle 15.30, presso la Sala Sport & Salute di Piazza Matteotti a Cosenza, ci sarà un incontro/confronto con le aziende agrituristiche calabresi per analizzare le criticità e le opportunità del settore.

