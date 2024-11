Musical “Grease”, successo a Catanzaro. Oggi si replica. E da domani a Reggio | INFO

StrettoWeb

Si è chiusa in un tripudio di applausi al Teatro Politeama di Catanzaro, gremito di pubblico di tutte le età, la prima serata calabrese del nuovo spettacolare tour del musical Grease, che sarà replicato nel teatro del capoluogo anche oggi alle ore 17:00 e poi domani e martedì al Teatro Cilea di Reggio Calabria alle ore 21:00.

Una lunga standing ovation, con tutto il teatro a cantare e ballare, ha suggellato il successo di un’autentica opera musicale senza tempo, capace di entusiasmare ogni generazione, nata nel 1971 al Kingston Mines Chicago club di Chicago quando Jim Jacobs e Warren Casey decisero di realizzare un musical per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni ’50.

L’evento chiude il ricchissimo programma di Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ha premiato la “Compagnia della Rancia”, celebre casa di produzione dei più grandi musical, con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione “Migliori Musical Internazionali”. A ricevere il premio è stato Michele Renzullo, affermato attore teatrale e componente della “Rancia”, insieme a tutto il cast capitanato da Eleonora Buccarini, nel ruolo di Sandy e Tommaso Pietropan in quello di Danny.

L’attesa per questo appuntamento è stata premiata da uno spettacolo travolgente, realizzato in modo impeccabile, con spettacolari coreografie, giochi di luci, colori, oltre 80 costumi sgargianti, un allestimento scenotecnico mobile di grandissimo impatto visivo, grazie alle prestigiose firme messe assieme: regia di Saverio Marconi, regia associata di Mauro Simone, coreografie di Gillian Bruce, costumi di Chiara Donato, scenografia di Gabriele Moreschi. Nel team creativo una nota di merito va anche Valerio Tiberi, che ha firmato il coloratissimo disegno luci, insieme ad Emanuele Agliati e Francesco Vignati e ad Enrico Porcelli, Gianluca Sticotti e Riccardo Di Paola, per le musiche. Ad impreziosire la confezione di un successo immutato nel tempo, c’è ovviamente la storia d’amore tra Danny e Sandy e l’inconfondibile colonna sonora, con hit mondiali a ritmo di rock’n’roll, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo: da “Grease” a “Sandy”, da “Summer Nights” a “Greased Lightnin’”, fino all’esplosiva “You’re The One That I Want”.

Bravissimi i diciotto protagonisti, al contempo cantanti, ballerini, attori, performers che, con la loro energia, hanno fatto esplodere d’entusiasmo per oltre due ore il Politeama di Catanzaro, creando l’atmosfera di una meravigliosa festa intergenerazionale! La greasemania ha contagiato ancora una volta anche la Calabria, anche nel ricordo degli straordinari John Travolta e Olivia Newton John che, dopo il successo del musical a Brodway, hanno resto immortali i protagonisti anche nel cinema.

L’emozione di Ruggero Pegna

“Emozionante – ha affermato Pegna – vedere insieme intere famiglie, ragazzi appassionati di danza e musical, genitori e nonni che hanno vissuto quegli anni e sono cresciuti con questi brani e questa storia intramontabile e universale; è un tuffo nel passato, ma al contempo uno spaccato di gioventù, della vita di tutti, sempre attuale e affascinante…”. “E’ stata un’altra edizione da incorniciare di Fatti di Musica, storia stessa dei grandi live in Calabria,, con eventi internazionali irripetibili come il concerto di Nick Mason e numeri record: oltre 100mila presenze e più di 3milioni di spettatori dal 1987 ad oggi”.

I biglietti sono ancora disponibili su ticketone.it e presso le biglietterie dei Teatri per la replica di oggi, sempre al Politeama di Catanzaro, e quelle di domani e martedì al Cilea di Reggio. Fatti di Musica 2024 è tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 della Regione Calabria, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.