La vera storia del Presepe: al Museo diocesano la proposta di Natale per le Scuole | INFO

Sono iniziate al Museo diocesano le visite delle Scuole dell’Infanzia e Primaria per le attività didattiche legate al Natale: La vera storia del Presepe è il titolo di un’attività e di un laboratorio creativo (a scelta) che includono la visita alla Mostra dei Presepi più belli della Collezione di Ninì Sapone esposti nelle sale del Museo, unita al racconto delle origini francescane del Presepe e delle fonti letterarie che lo ispirarono.

Ai ragazzi della Scuola secondaria I grado è proposto un viaggio nell’iconografia della Natività di Gesù attraverso le opere d’arte che nei secoli hanno illustrato il Presepe e i suoi elementi principali (la grotta, gli Angeli, i pastori, la stella, i Magi, i doni, etc): di tali capolavori il racconto per immagini svelerà simboli, significati, curiosità e leggende.

Le attività didattiche per le Scuole hanno dato il via agli eventi Natale al Diocesano che il Museo offre ai pubblici di tutte le età: nel periodo natalizio alle Associazioni è riservata, inclusa nel biglietto d’ingresso ridotto, la visita guidata e ai bambini (6-12 anni) il 27 settembre pomeriggio una festa di Natale con giochi e attività. Per informazioni si contatti il n° 3387554386.

