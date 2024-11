Jorge Martin Campione del Mondo di MotoGP: Bagnaia non completa il miracolo

StrettoWeb

Lo aveva inseguito tantissimo l’anno scorso, salvo poi vederlo sfumare proprio nel finale, davanti al suo pubblico a Valencia, cadendo dopo 5 giri. Un finale amaro che ha consegnato al rivale Bagnaia la vittoria e che, probabilmente, ha anche impedito a Martin di salire sulla Ducati ufficiale (tenerlo ancora in Pramac da campione del mondo sarebbe stato alquanto strano). La Ducati ufficiale non la vedrà neanche l’anno prossimo, ufficiale il suo passaggio in Aprilia Racing, il titolo però quest’anno se lo porta a casa lui. Jorge Martin è Campione del Mondo di MotoGP.

Niente Valencia quest’anno a causa dei danni dell’alluvione delle scorse settimane. L’ultimo GP dell’anno si sposta a Barcellona. Primo match point nella Gara Sprint del sabato con 24 punti di vantaggio su Bagnaia da gestire: il pilota torinese vince, Martin chiude 3°, i punti diventano 19 da difendere nella gara lunga della domenica.

Pecco Bagnaia lascia la calcolatrice a casa: deve vincere, punta solo a quello e trionfa per l’11ª volta in stagione dominando, dalla pole, dal primo all’ultimo giro. Secondo posto per Marc Marquez, terzo per Jorge Martin. La vittoria di Bagnaia riduce il gap a 10 punti di distacco ma le gare sono finite. Pecco Bagnaia è secondo: Jorge Martin è l’uomo più veloce del mondo sulle due ruote, Jorge Martin è Campione del Mondo di MotoGP!

La classifica piloti di MotoGP

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 508 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 498 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 392 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 386 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 217 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 215 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 190 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 173 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 172 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 165 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 165 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 147 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 113 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 87 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 75 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 66 Johann Zarco (Honda LCR) 55 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 31 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 27 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 23 Joan Mir (Repsol Honda Team) 21 Luca Marini (Repsol Honda Team) 14 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.