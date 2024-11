Montebello, incontro tra Associazioni “Democrazia e Libertà” e “Sud e a Capo”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi ha avuto luogo un incontro tra il Presidente dell’Associazione culturale “Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico”, Fabio Giuseppe Zampaglione e una delegazione dell’Associazione politico-culturale “Sud e a Capo”, composta dal Presidente Francesco Mazza e dal Vice Presidente Rita De Lorenzo. Un incontro fortemente voluto dalle due realtà per cercare di dialogare sulle problematiche territoriali e trovare delle soluzioni fattibili da sottoporre a chi di competenza per la loro realizzazione.

E’ stato un incontro proficuo, dal quale sono emerse numerose idee per la realizzazione di eventi comuni da porre in essere nel breve periodo. La voglia di fare rete per dare voce alle problematiche, spesso ataviche, che attanagliano l’intera area metropolitana di Reggio Calabria è grande. Subito si è convenuto che per salvare l’area da un continuo spopolamento è necessario intervenire con urgenza e forza su tutte le infrastrutture dedite al trasporto.

Potenziamento della rete stradale, dei collegamenti ferroviari e navali, sono la base per arginare lo spopolamento dell’area. I primi risultati si sono visti con il potenziamento del voli dall’aeroporto di Reggio Calabria, ma non basta, servono ulteriori voli e vettori per cercare di dare a tutti la possibilità di poter usufruire del servizio aereo. Per questo e molto altro le due realtà si sono ripromesse di organizzare ulteriori incontri per sensibilizzare quante più persone possibili su gli argomenti di comune interesse, per poi sottoporli a chi di competenza chiedendo risposte efficaci, efficienti e definitive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.