“La monetazione antica di Reggio Calabria”, al via un ciclo di conferenze curato dal Prof. Castrizio

“La monetazione antica di Reggio Calabria: un viaggio tra storia, metrologia ed economia” sarà il tema conduttore di un ciclo di conferenze curato dal Prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche dell’Università di Messina (DICAM) promosse dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava e dedicate alla straordinaria storia della monetazione antica di Reggio; un viaggio unico che unisce scienza e divulgazione culturale. Il primo appuntamento, intitolato “La moneta racconta: passato e presente della monetazione reggina“, si terrà giovedì 21 novembre alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava e sarà un approccio interdisciplinare e divulgativo.

La conferenza è pensata per un pubblico ampio, senza limitarsi agli esperti del settore. Attraverso una relazione scientifica basata su una solida bibliografia numismatica, la storia della moneta reggina sarà esplorata da tre punti di vista innovativi: metrologico, economico e iconografico. Saranno tre incontri, anzi “tre chiacchierate” come le definisce il prof. Castrizio, per una storia millenaria. Il ciclo si articolerà in tre momenti distinti, ciascuno dedicato a un aspetto particolare. Il primo di essi sarà dedicato alle origini della monetazione reggina. Lo studioso esplorerà il contesto storico e culturale della nascita della moneta a Reggio. Il secondo riguarderà l’evoluzione economica e sociale e pertanto tratterà del modo in cui moneta ha influenzato e rispecchiato i cambiamenti economici e sociali della città. Il terzo momento

sul tema “Le immagini che parlano” sarà dedicato a uno sguardo iconografico sulle rappresentazioni artistiche e simboliche impresse sulle monete.

Durante gli incontri verranno utilizzati strumenti multimediali e interattivi per rendere la narrazione coinvolgente e accessibile. Immagini ad alta risoluzione, ricostruzioni digitali e grafici dinamici accompagneranno il pubblico in un percorso affascinante alla scoperta di un aspetto fondamentale della storia di Reggio Calabria. Scopo dichiarato dell’ iniziativa, che rientra nella “percezione dell’Antico promossa dal Sodalizio reggino, è quello di avvicinare la Comunità a un momento fondamentale del proprio passato, mostrando come la moneta non sia solo un mezzo economico, ma anche specchio della società e della cultura. All’incontro interverrà la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava. Introdurrà il Prof. Amos Martino Responsabile Centro Studi Anassilaos Glauco di Reggio e parteciperà Domenico Colella, coniatore ed esperto di moneta antica.

