Migranti, due sbarchi a Roccella e Crotone | DETTAGLI

Due sbarchi di migranti oggi in Calabria, uno a Roccella e l’altro a Crotone, con l’arrivo, di 125 profughi. In entrambi i casi i migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. A Roccella sono arrivati in 84, di nazionalità iraniana e irachena, 48 uomini, 19 donne e 17 minori, alcuni dei quali non accompagnati.

Per quanto riguarda la sbarco di Crotone, i migranti che sono arrivati sono stati 41. Si tratta di 35 adulti, trenta uomini e cinque donne, e di sei minori, cinque dei quali non accompagnati, tutti di nazionalità afghana, pakistana e iraniana.

