Messina Volley, Silvana Natoli: “siamo consapevoli delle qualità delle avversarie, così come delle nostre”

StrettoWeb

Partita di cartello nella 4ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Infatti il Messina Volley ospiterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, la Pallavolo Zafferana. Le peloritane, allenate da mister Francesco Trimarchi, provengono da due vittorie consecutive per 3-0 e si troveranno di fronte la compagine etnea, fra le più accreditate al salto di categoria, attualmente con due vittorie in campionato ed una partita in meno.

A presentare il match di sabato alle ore 20.30 è il libero peloritano Silvana Natoli: “La vittoria della precedente giornata ci ha dato maggiori stimoli per preparare al meglio il prossimo match, anche perché contro il Teams Volley Catania abbiamo provato nuovi meccanismi che si sono rivelati validi per poter giocare al meglio la prossima partita. Siamo consapevoli che le nostre avversarie sono abbiastanza forti e si presentano ottime individualità, ma siamo altrettanto consapevoli che siamo una squadra in crescita e siamo pronte ad affrontare qualsiasi avversario. Giocheremo in casa e questo rappresenta un punto a nostro favore vista la presenza del nostro pubblico e, contestualmente, confidiamo di recuperare delle giocatrici infortunate. Insieme a coach Trimarchi prepareremo al meglio l’incontro, fiduciose di fare una buona partita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.