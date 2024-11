Il Messina Volley si aggiudica il derby contro l’Unime per 3-0

StrettoWeb

Il Messina Volley si aggiudica il derby cittadino contro l’SSD Unime per 3-0 nella 2ª giornata del Campionato di Serie C femminile di pallavolo. Le peloritane, allenate da mister Francesco Trimarchi, riscattano la sconfitta al tie-break della scorsa settimana e conquistano la prima vittoria stagionale contro una formazione giovane, ostica e ben diretta da coach Gabriele De Leo.

La partita

Le universitare nel primo set vanno avanti di 2 lunghezze (1-3) grazie allo spunto di Silvia Migale. Giulia Mondello pareggia (4-4) e la stessa banda giallo-blu (con due ace) piazza il +3 (8-5). Marika Arena sigla il +4 (10-6), ma si assite al ritorno delle ospiti che accorciano a -1 con Migale e il muro di capitan Claudia Gravagno. Le padrone di casa reagisco e tornano prontamente a +3 (13-10), per poi piazzare un break che gli consente di staccare a +6 (18-12) grazie a Mondello, Adriana Ignoto, Arena M. e capitan Michela Laganà. Mister De Leo chiama la pausa che però non sortisce gli effetti sperati visto che Mondello e Sara Arena concretizzano il +8 (20-12).

Nuova pausa ospite ed al rientro nuovo allungo di casa, che sancisce il set-point, con Giulia Pecoraro (+10; 24-14). Le ospiti lo annullano, ma Ignoto piazza il punto del parziale in favore delle giallo-blu (25-15). Batti e ribatti nel secondo set fino al vantaggio ospite (+3; 5-8) firmato da Chiara Salvatore. Mister Trimarchi chiama time-out e Mondello accorcia (-1; 7-8). Sofia Attinà riporta l’Unime a +3 (7-10) e si viaggia più o meno con questo elastico fino al +4 (14-18) ospite, che induce il coach di casa ad un secondo discrezionale. Al rientro il pallonetto di Laganà ed il muro di Pecoraro rappresetano il -1 (17-18) e mister De Leo va in time-out. Migale e l’ace di Micaela Manuguerra timbrano il +3 (18-21) per le universitarie, ma Arena S., l’ace di Laganà e due palle a terra di Mondello ribaltano il risultato (22-21).

Nuovo discrezionale per gli ospiti, ma altri due spunti di Mondello siglano il set-point (24-22) per le padrone di casa. Migale lo annulla e successivamente le giallo-blu si portano sul 2-0 nel computo dei set (25-23). Gravagno, Salvatore e Attinà danno il vantaggio all’Unime nel terzo parziale (+4; 3-7). Il Messina Volley reagisce e pareggia con Arena S., Mondello e Mariapia Lorusso. Coach De Leo chiama time-out, ma le padrone di casa allungano (+4; 14-10) con l’ace di Mondello. Lorusso, il muro di Pecoraro e l’ace di Arena S. caratterizzano il nuovo break locale ed il Messina Volley va a +7 (18-11)

Nuova pausa per le ospiti che dà i suoi frutti visto che le universitarie accorciano a -4 (20-16). E’ adesso mister Trimarchi a chiedere il time-out con Arena M. e la pipe di Lorusso a riportare le giallo-blu a +6 (22-16). L’Unime non ci stà ed accorcia a -3 (22-19) con due spunti di Salvatore e l’ace di Claudia Catanzaro. La palla a terra di Arena M. rappresenta in match-point, realizzato dall’ace di capitan Laganà.

“E’ il risultato che volevamo, – commenta mister Trimarchi a fine gara – purtroppo, anche oggi, il gioco ha stentato in alcuni momenti ed in determinati frangenti abbiamo giocato una pallavolo migliore di quella vista a Milazzo. Ho detto alle ragazze che noi siamo un cantiere che comincia a dare i primi frutti e dobbiamo crescere in fretta, visto che ci sono squadre molto attrezzate che incontreremo molto presto. Mi è piaciuto che chi è stato chiamato dalla panchina ha risposto bene, ma collettivamente purtroppo sembriamo a volte contratte, cosa che in allenamento non si vede. Evidentemente soffriamo la gara, ma questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare partita dopo partita”. “Siamo contenti del risultato – aggiunge il centrale Sara Arena – soprattutto perché ottenuto di fronte ai nostri tifosi. Sappiamo che ancora c’è tanto da lavorare e per questo ci catapultiamo subito in questa settimana di allenamento per essere pronti per la prossima partita”.

Il tabellino

Messina Volley – SSD Unime 3-0 (25-15; 25-23; 25-20)

Messina Volley: Pecoraro 9, Lorusso 6, Mondello 15, Laganà (Cap.) 5, Ignoto 4, Runci, Sorbara, Arena M. 7, Biancuzzo, Pasa, Arena S. 5, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

SSD Unime: Attinà 5, Barbera, Catanzaro 1, Currò, Di Bua, Gravagno (Cap.) 6, Irrera, Manuguerra 1, Migale 6, Salgado, Salvato 1, Salvatore 7, Miduri (Lib. 1), Cantio (Lib. 2). All. De Leo

Arbitri: De Gaetano e Leonardi.

