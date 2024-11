Messina Volley, Adriana Ignoto: “il Teams Volley Catania è una squadra di livello”

StrettoWeb

Impegno in trasferta per il Messina Volley che, per la 3ª giornata del Campionato di Serie C femminile di pallavolo, affronterà il Teams Volley Catania. La compagine diretta da mister Francesco Trimarchi proviene dall’importante vittoria nel derby stracittadino contro l’SSD Unime per 3-0, ma non dovrà abbassare la guardia contro la squadra etnea, reduce da due sconfitte consecutive.

“Sabato sarà un’utleriore sfida per la nostra squadra – commenta l’opposto giallo-blu Adriana Ignoto – e per noi rappresenta la possibilità di confrontarci e consolidarci come gruppo. Il Teams Volley Catania è una società che da sempre ha disputato campionati di livello, ma noi faremo il nostro gioco ed alla fine si vedrà chi avrà la meglio. Per quanto mi concerne, questi primi mesi trascorsi in casa Messina Volley si sono rivelati proficui e ben supportati da uno staff tecnico e dirigenziale, attento all’atleta sotto tuti i profili. Sono positiva nei confronti della squadra in quanto lavoriamo ogni giorno per lo stesso obiettivo, ossia giocare la nostra miglior pallavolo. Inoltre siamo una squadra giovane ed abbiamo tanto da dare e, soprattutto, energie per farlo”.

