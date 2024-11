Il Messina Volley si impone 3-0 al “PalaBucalo” contro Santa Teresa

StrettoWeb

Vittoria in trasferta per il Messina Volley che, nella 5ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si impone al “PalaBucalo” di Santa Teresa per 3-0 contro la Soluzioni d’Interni Santa Teresa. Ottima prestazione delle ragazze dirette da mister Francesco Trimarchi ordinate in difesa, diretta dal libero Silvana Natoli, e ciniche in attacco, orchestrato dalla palleggiatrice e capitano Michela Laganà contro l’ostica compagine jonica ben messa in campo da coach Alessandro Prestipino. Peloritane subito a testa bassa nella prima frazione con un 4-0 firmato da due punti a testa da Sara e Marika Arena. Mister Prestipino chiama la pausa e Barbora Basile accorcia (-2; 2-4). Due ace di Adriana Ignoto, la palla a terra di Arena M. e il muro di Laganà tracciano il +7 (2-9) e si viaggia pressappoco con questo elastico fino al ritorno delle locali.

Infatti Fabiana Cannata e Basile accorciano a -5 (10-15) con mister Trimarchi in time-out. Al rientro il pallonetto di Laganà firma il ritorno a +7 (13-20) per le ospiti, con il nuovo discrezionale per le padrone di casa. Il muro di Giulia Pecoraro spiana il +8 (13-21) e il muro di Laganà il set-point (+9; 15-24). L’opposto giallo-blu Ignoto chiude il parziale in favore delle peloritane. Il muro di Arena S., lo spunto di Arena M. e due ace di Giulia Mondello determinano il +6 (0-6) nel secondo parziale. L’ace di Ilenia Miano accorcia a -4 (2-6). Arena M. vola +7 (4-11), mentre il muro di Alessandra Maccarrone torna a -4 (9-13). Discrezionale per coach Trimarchi, anterprima al break ospite caratterizzato da 4 punti (+8; 9-17) con l’ace di Pecoraro, lo spunto di Mondello e il muro di Arena S. Sul 18-10 per il Messina Volley, Prestipino chiama time-out, ma la pipe di Mondello fissa il +9 (12-21). Le padrone di casa reagiscono e, trascinate da Basile, tornano a -4 (17-21). Messina Volley in pausa ed al rientro Giovanna Biancuzzo, Arena M., e due volte Mondello chiudono il set (17-25). Arena M. e Pecoraro aprono il parziale successivo (+3; 1-4) in favore del Messina Volley.

Le locali pareggiano (4-4) grazie a due spunti di Basile. Si assiste adesso ad un batti e ribatti fra le due compagini fino al vantaggio locale di due lunghezze (14-12) che porta coach Trimarchi in pausa. Il Messina Volley pareggia, va avanti (14-15), viene recuperato (17-17), sorpassato (20-18) e ritrova il pari (20-20) con due colpi di Mondello. Mister Prestipino va in pausa e si assiste a un nuovo alternarsi fra le due squadre fino al doppio vantaggio ospiti targato Arena M. e Biancuzzo (22-24), Le locali annullano il primo match-point con Trimarchi in time-out. Al rientro Arena M. piazza il punto che chiude l’incontro il favore del Messina Volley (23-25).

Le parole di mister Trimarchi

“E’ una vittoria che ci dà tanta fiducia – commenta mister Trimarchi a fine gara – visto che sabato scorso abbiamo giocato contro una squadra che ci ha surclassato, nonostante noi avessimo, in alcuni momenti, sviluppato una buona pallavolo. Qui abbiamo visto una buona pallavolo ed è arrivato anche il risultato. Sono contento perché le ragazze ci tengono tantissimo e questo, a volte, non ci fa lavorare tranquilli durante la settimana. Questa vittoria ci dà morale contro una squadra che ha delle indilualità importanti e ci serviva assolutamente. Ci sono state delle crescite induviduali, ma è buono vedere la coralità del gruppo e questo deve essere il nostro marchio di fabbrica. Noi abbiamo diverse soluzioni e se invece ci isoliamo su poche varianti, la nostra forza cade ed invece oggi ho visto il bicchiere pieno. Comunque, a prescindere da questo, domani si ricomincia a lavorare”. “E’ stato imporntante cogliere questi 3 punti – aggiunge il centrale Arena S. – in quanto lo meritiamo e soprattutto perché abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Non vediamo l’ora di rientrare in palestra e prepararci per la prossima gara. Sono contenta che nei momenti di difficoltà abbiamo dimostrato di essere squadra, ma adesso testa alla prossima gara e continuiamo così”.

Soluzioni d’Interni Santa Teresa – Messina Volley 0-3 (15-25; 17-25; 23-25)

Soluzioni d’Interni Santa Teresa: Garufi, Camelia 4, Lupica, Maccarrone 3, Basile 16, Cannata 4, Scarfì, Miano 1, Arena 1, Briguglio, Marzo, Cosentino (Cap.) (Lib. 1), Cicala (Lib. 2). All. Prestipino

Messina Volley: Pecoraro 7, Lorusso, Mondello 14, Laganà (Cap.) 4, Ignoto 4, Runci, Sorbara, Arena M. 16, Biancuzzo 3, Pasa, Arena S. 7, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Cavallaro e Sacco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.