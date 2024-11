Messina, Via Carbonara tra degrado e pericoli: la denuncia di De Leo

StrettoWeb

L’assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, attraverso una nota ufficiale firmata dall’architetto Santo Campo, dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina, ha chiarito che l’intera Via Carbonara, nel villaggio di Tremestieri, è considerata come diritto di superficie del Comune di Messina. La comunicazione è stata inviata in risposta a una richiesta di chiarimenti presentata dall’On. Alessandro De Leo, deputato di Forza Italia all’ARS, in merito alla gestione della strada e alla garanzia delle sue condizioni di fruibilità, sicurezza e vivibilità.

Il precedente intervento della consigliera Sara Di Ciuccio

Le problematiche legate al manto stradale di Via Carbonara erano già state sollevate nel maggio scorso dal Consigliere comunale di Forza Italia Sara Di Ciuccio, che aveva presentato un’interrogazione al Vice Sindaco Salvatore Mondello. La consigliera aveva evidenziato le condizioni critiche della via e richiesto che, qualora non fosse di competenza del Comune, l’Amministrazione si attivasse inoltrando istanza all’ente competente per risolvere il problema.

In riposta, il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, attraverso una nota firmata dall’ingegnere Costanzo, responsabile del servizio, e dal dirigente ingegnere Amato, aveva comunicato che la gestione della strada non era di competenza comunale ma bensì del Demanio Marittimo regionale.

La posizione dell’Assessorato Regionale

“L’assessorato – dichiara l’On. Alessandro De Leo – ha riconosciuto che Via Carbonara è un’opera pubblica destinata a soddisfare gli interessi collettivi, pu essendo collocata su un’area del Demanio Marittimo della Regione Siciliana. Tale interpretazione è stata confermata da documentazioni tecniche e immagini satellitari. È stato inoltre evidenziato che il Comune di Messina, per consentire l’accesso agli edifici prospicienti, ha nel tempo realizzato opere di urbanizzazione primaria su questa strada. Di conseguenza, il Comune è ora responsabile del mantenimento delle specifiche funzionali della via, garantendone la fruizione e l’uso pubblico”.

Gli obblighi del Comune di Messina

L’assessorato ha inoltre rilevato che, a oggi, non risulta che il Comune di Messina abbia mai presentato una regolare istanza per il rilascio del titolo concessorio relativo alla strada. “Non emerge nemmeno – prosegue De Leo – che l’Amministrazione Comunale abbia formalmente dichiarato l’intenzione di rinunciare alla gestione dell’infrastruttura stradale. Questo conferma la necessità di un impegno da parte del Comune per assicurare la corretta amministrazione e gestione del bene pubblico”.

Con questa comunicazione, l’Assessorato ribadisce quindi la competenza del Comune di Messina nel garantire la manutenzione e la piena fruibilità di Via Carbonara, consolidando un principio di responsabilità amministrativa volto a tutela del territorio e al benessere della comunità.

