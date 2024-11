Messina, topi nella scuola di via Primo Molino. Oteri: “richiesta derattizzazione, poi dietro front”

StrettoWeb

“Prima la richiesta urgente di derattizzazione il 7 novembre scorso poi, dopo la denuncia del consigliere del Gruppo Misto Cosimo Oteri, che ha raccolto le proteste delle famiglie degli alunni, la retromarcia sostenendo che nella scuola di via I Molino a Bordonaro i topi non ci sono.

Una smentita verso se stessa, quella della preside del plesso scolastico, che ha fatto infuriare i genitori dei bambini. Tanto più che ci sono due circolari della dirigente scolastica Grazia Patanè, la 110 e la 112, che con la prima annunciano la sospensione delle attività pomeridiane per oggi pomeriggio e con la seconda lo svolgimento delle lezioni nel pomeriggio del 14 e 15 novembre nei locali della scuola media Albino Luciani”, è quanto dichiarato in un comunicato stampa inviato dal Consigliere comunale di Messina Cosimo Oteri.

Le dichiarazioni di Oteri

“Sono davvero sconcertato – commenta Oteri – Nella mia interrogazione dell’11 novembre scorso ho denunciato una situazione gravissima, la presenza di topi nella scuola di via I Molino a Bordonaro, che mi era stata segnalata, con tanto di foto a corredo, da numerosi genitori di alunni della scuola. Subito dopo la Messina Servizi si è attivata, programmando una derattizzazione per oggi pomeriggio.

Non comprendo davvero la retromarcia della preside che, per inciso, ha riscaldato non poco gli animi delle famiglie. Comunque, la cosa più importante è che oggi pomeriggio la Messina Servizi sia intervenuta e che domani e dopodomani ci siano due giorni di pulizie straordinarie che restituiranno un po’ di serenità ai bambini che frequentano questa scuola e ai loro genitori“.

