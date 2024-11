Messina, grande successo per gli YoungMe Days con oltre 2000 presenze

StrettoWeb

Si è conclusa la seconda edizione di YoungMe Days, l’evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Formazione e Pubblica Istruzione del Comune di Messina nell’ambito del progetto “YoungMe”, finanziato dal PON METRO PLUS 2021-2027.

Per tre giorni, il Palacultura Antonello è stato teatro di un’intensa attività dedicata a oltre 1.500 partecipanti, permettendo loro di avere occasioni di crescita, ispirazione e orientamento. L’iniziativa, ideata per offrire momenti di confronto e strumenti utili per affrontare le sfide del post-diploma e contribuire ad accrescere le competenze personali e professionali, ha saputo coniugare attimi di riflessione collettiva con attività pratiche e dinamiche.

Ogni giornata si è aperta con una plenaria arricchita dalla partecipazione di content creators di calibro nazionale e internazionale, dando l’opportunità ai partecipanti di relazionarsi con alcune delle figure più influenti nel panorama digitale. Tra questi, Lorenzo Branchetti, Fabiana Manager, Andrea Pistorio, Lelio Bonaccorso, Andrea Muzii, Samuela Sciacca, Sergio Pitrone, Francesco Oggiano, Davide Avolio, Fabrizio Villari Moroni, Maestro Gabriele e Ale Della Giusta, i quali hanno condiviso le loro esperienze, competenze e visioni, stimolando i giovani partecipanti a riflettere sul loro futuro e a mettere in pratica le conoscenze acquisite. L’incontro con i content creators ha rappresentato un’occasione unica per far conoscere la città di Messina con le sue bellezze e le sue tradizioni a livello nazionale e internazionale.

Il programma delle tre giornate si è articolato poi con lo svolgimento di circa 25 workshop tematici, per un totale di 72 laboratori focalizzati su diversi ambiti: dal digitale al teatro, dalla comunicazione e la grafica all’organizzazione di eventi, la progettazione europea e tour virtuali, finalizzati a fare acquisire ai giovani competenze pratiche in settori chiave per il loro futuro professionale, rafforzando la rete di supporto e collaborazione tra giovani, professionisti, imprenditori e istituzioni.

A fare il punto sull’iniziativa l’assessore Cannata evidenzia che: “YoungMe Days rappresenta una tappa fondamentale che va interpretata sotto forma di un investimento strategico per il futuro della città in cui protagonisti sono i nostri giovani. Questo ciclo di incontri a loro dedicati – continua l’Assessore Cannata – è mirato a far conoscere da una parte, le opportunità che il mondo del lavoro offre e gli strumenti necessari per sviluppare le loro competenze per diventare protagonisti attivi del cambiamento, ma fondamentale è l’altro aspetto volto a motivare i nostri giovani a riappropriarsi del proprio territorio, affinché il loro sviluppo professionale possa dare un contributo sostanziale e camminare di pari passo allo sviluppo della città di Messina. A tal fine l’Assessorato alle Politiche Giovanili continuerà a impegnarsi per garantire continuità a questo progetto, sviluppando ulteriori strumenti e risorse per rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del futuro della città”, ha concluso l’assessora Cannata.

