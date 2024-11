Messina, al Palacultura lo spettacolo “Quello che le donne… non dicono” | INFO

StrettoWeb

Il 22 novembre alle ore 21:00 presso il Palacultura di Messina, verrà rappresentata la seconda edizione dello spettacolo “Quello che le donne… non dicono”, evento presentato da Natale Munaò ideato e realizzato da Marinella Olivo e Rita Bombaci in collaborazione con NURSIND Messina e l’Associazione DDG, che ha lo scopo di sensibilizzare la società e l’opinione pubblica su un tema molto delicato e purtroppo sempre troppo spesso di attualità, come la violenza sulle donne.

Durante lo spettacolo, rappresentato esclusivamente al femminile, si alterneranno:

Esibizioni musicali, durante i quali Marinella e Rita proporranno dei brani musicali insieme ad amiche e cantanti, ospiti di questa edizione: Barbara Di Stefano, Luisa Calderone, Mafalda Alessia Di Bella, Marilisa Alicò, accompagnate da una Live Band di 4 elementi: Enzo Marzo (Tastiere), Salvatore Marino (Basso), Franco Pagano (Chitarra), Orazio Musarra (Batteria);

Esibizioni di Ballo, con le coreografie curate dalla maestra Paola Oteri della Team Diablo Accademy;

Momenti di cultura dove verranno declamati i componimenti della poetessa Tania Galletta e del presidente dell’Associazione T.A.R.C. Melina Scarcella;

Interventi da parte dell’ Assessore alla salute del Comune di Messina Alessandra Calafiore, di incaricati delle varie Associazioni che ne prenderanno parte quali: il centro antiviolenza EVALUNA, la Casa famiglia C.I.R.S., il Sindacato degli infermieri NurSind di Messina, i Sindacati di Polizia SAP, SIAP e SIULP, e delle Autorità presenti;

Sarà ospite la scrittrice Shara Pirrotti la quale presenterà il suo libro che raccoglie testimonianze di donne vittime di narcisisti che sono riuscite a ritrovare il proprio equilibrio perduto.

Non mancherà il momento dedicato all’arte, in cui verrà presentato un quadro a tema dell’ Artista Cinzia Giardina della “Cin Cin Art”, appositamente creato per questa edizione, il quale verrà sorteggiato a fine spettacolo;

Il Service audio, luci e video saranno a cura di: Peppe Ferrara, Giovanni Fleri e Franco Impollonia alla regia.

L’ingresso è esclusivamente ad INVITO che potrà essere richiesto chiamando il 351.5665898 – 340.9023634 – 347.7553285 – 393.1040505

