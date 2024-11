Messina Social City, bloccata la votazione del bilancio consuntivo. Gioveni: “documenti pieni di errori”

StrettoWeb

In consiglio comunale non si è potuto votare il bilancio consuntivo della Messina Social City. Il motivo? Il testo era pieno di errori. In un intervento, l’attento capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, denuncia l'”inesattezza” del documento presentato. “Ho cercato di tutelare di tutti i colleghi che con il loro voto si assumono delle piene responsabilità. Risultato? Dopo una lunga sospensione dei lavori per permettere ai dirigenti e al segretario generale di verificare le mie legittime osservazioni, la trattazione è stata giustamente sospesa perché quanto da me denunciato è stato accertato, e quindi l’Amministrazione e la Messina social city ritireranno questa delibera e ne presenteranno un’altra corretta con il bilancio allegato senza doppioni ed errori”, rimarca Gioveni.

“Sapete qual è in tutta questa vicenda la cosa che mi ha fatto più piacere? Il fatto che alcuni colleghi della maggioranza che sostengono questa Amministrazione, alla fine mi hanno anche ringraziato perché se io non avessi evidenziato gli errori e loro avessero votato a favore dell’atto così come ci era stato presentato, in futuro avrebbero potuto anche correre qualche rischio! E credetemi, non è la prima volta che in Aula giungono delibere viziate“, conclude Gioveni.

