Messina, tutto pronto per “Saponara di gusto”: Street food di qualità, musica e cabaret | PROGRAMMA

Un’esplosione di gusto tra musica e cabaret. Si lavora senza sosta a Saponara per organizzare al meglio “Saponara di Gusto!”, l’evento in programma nel prossimo fine settimana che prevede tre serate di festa, il 29, il 30 novembre e l’1 dicembre nel cuore della cittadina tirrenica. Nato da un’idea progettuale del Comune di Saponara in collaborazione con Torre Food, e patrocinato dall’Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, “Saponara di Gusto!” si propone l’ambizioso obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica, offrendo ai cittadini la possibilità di trascorrere alcune serate in piazza anche nel periodo autunnale.

“Sarà bello vedere la nostra Piazza Matrice in festa” – dichiara il sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, che ringrazia l’assessorato regionale per aver creduto nel progetto e aver dato un contributo per la sua realizzazione.

Cibo e musica

Il buon cibo sarà l’elemento principale delle tre serate, con un’offerta selezionata e di qualità, che punta a garantire l’eccellenza, attraverso un tripudio di colori, sapori e tradizione.

Non meno interessanti gli spettacoli che, nel corso delle tre serate, faranno da cornice allo street food, attirando in piazza appassionati di musica e di cabaret. Si comincia venerdì 29 novembre alle ore 20:30 con l’esilarante spettacolo di Sasà Salvaggio, per proseguire sabato 30 novembre con il cabaret di Massimo Spata. Spazio al talento puro dei due giovani violinisti Mirko e Valerio domenica 1 dicembre. I gemelli che con la loro musica hanno incantato anche i Coldplay si esibiranno con Bea DJ per una serata che promette di appassionare giovani e meno giovani. Nel corso delle tre giornate, inoltre, numerose band locali allieteranno i presenti con la loro musica.

“Puntiamo a rendere vitale la nostra cittadina anche in periodi inusuali come questo” – dichiara Rosalba Pino, assessore al turismo e spettacolo del comune di Saponara . “Il progetto – prosegue – è strutturato attorno allo street food e agli spettacoli che gli faranno da corollario. Non poteva mancare, tuttavia, un evento nell’evento che celebra la nostra identità: la rappresentazione teatrale della cattura dell’orso”.

In programma sabato 30 novembre alle 17:30 nelle piazze Alliata e Umberto I e realizzata per la prima volta nella storia di Saponara in un periodo diverso dal carnevale, la rappresentazione della cattura dell’orso è curata dalla storica associazione Pro Saponara, per la regia di Nino Gangemi. Per l’occasione, inoltre, sarà possibile visitare, all’interno di palazzo Alliata, una mostra di costumi d’epoca, arricchita con ventagli, merletti, borse a secchiello e dress doll princess. Appuntamento, a Saponara, il 29 e il 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 18:00 alle 23:00.

