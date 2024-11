StrettoWeb

Pomeriggio di paura all’interno di un bus, a Messina, nei pressi di via La Farina, dove due giovani, per cause ancora in corso di accertamento, hanno avuto una furiosa lite.

A causa della rissa, un giovane è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate, l’altro, invece, è stato rintracciato dalle forze dell’ordine.

